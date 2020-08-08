В Армавире и Сочи умерли два пациента с коронавирусом

Оперативный штаб Краснодарского края 8 августа сообщил подробности двух новых летальных случаев от коронавируса в регионе

Напомним, за последние сутки на Кубани выявили новых 112 случаев коронавируса, скончались два человека. Позже в оперштабе Краснодарского края рассказали, что летальные случаи были зафиксированы в Армавире и Сочи.

В Армавире скончался 73-летний местный житель. Он заболел 20 июля и был госпитализирован в инфекционную больницу №4 с внебольничной двусторонней пневмонией и положительным тестом на COVID-19. В медучреждении пациента подключили к ИВЛ, однако спасти его не удалось.

В краевом минздарве уточнили, что у больного также был ряд ряд заболеваний: гидроперикард (водянка сердца), атеросклероз, кардиосклероз и гипертония