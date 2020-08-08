В Армавире и Сочи умерли два пациента с коронавирусом
Оперативный штаб Краснодарского края 8 августа сообщил подробности двух новых летальных случаев от коронавируса в регионе
Напомним, за последние сутки на Кубани выявили новых 112 случаев коронавируса, скончались два человека. Позже в оперштабе Краснодарского края рассказали, что летальные случаи были зафиксированы в Армавире и Сочи.
В Армавире скончался 73-летний местный житель. Он заболел 20 июля и был госпитализирован в инфекционную больницу №4 с внебольничной двусторонней пневмонией и положительным тестом на COVID-19. В медучреждении пациента подключили к ИВЛ, однако спасти его не удалось.
В краевом минздарве уточнили, что у больного также был ряд ряд заболеваний: гидроперикард (водянка сердца), атеросклероз, кардиосклероз и гипертония
А в Сочи скончалась 56-летняя женщина. В начале июля у нее поднялась температура, женщину госпитализировали в инфекционную больницу курорта с двусторонней пневмонией. Анализ на коронавирус оказался положительным. Из-за болезни у пациентки развилась полиорганная и почечная недостаточность, позже ее подключили к ИВЛ. Однако спасти женщину не удалось.
Отмечается, что пациентка страдала острой дыхательной, сердечно-сосудистой недостаточностью, гипертонией и сахарным диабетом.
Всего за время пандемии на Кубани COVID-19 диагностировали у 9 тыс. 173 человек, из них 128 скончались.
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