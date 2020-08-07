Власти Краснодара научат подростков снимать тиктоки

В августе в Краснодаре проведут онлайн-лагерь для подростков

Онлайн-лагерь «Август Digital» будет работать с 17 по 24 августа. На протяжении восьми дней для подростков в возрасте от 14 до 17 лет вожатые краевого лагеря «Дубрава» будут проводить челленджи, антишколы по спортивным и творческим направлениям, медиа и личностному росту.

«Мы создаем полноценную онлайн-смену, чтобы ребята могли почувствовать лагерный дух, не выходя из дома. Будут вожатые, деление на отряды, зарядки, вечёрки и "свечки". Основная идея — мы не проводим смену по конкретному направлению, каждые два дня тематика будет меняться», — рассказала порталу Юга.ру ведущий специалист отдела реализации молодежных программ управления по делам молодежи Краснодара Виктория Салпагарова.

Читайте также: Журналистка Елена Золотова возглавила управление по делам молодежи Краснодара

По ее словам, особое внимание в лагере будут уделять тому, что сейчас в трендах у молодежи. Ребят будут учить, например, снимать видео для TikTok (сервис для создания и просмотра коротких видео).

Занятия будут проходить во «ВКонтакте» и в Zoom. Чтобы стать участником проекта, нужно подать заявление здесь.