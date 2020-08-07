На Кубани объявили экстренное предупреждение по сильной жаре

В МЧС 7 августа опубликовали экстренное предупреждение по сильной жаре в Краснодарском крае

Напомним, в июле в министерстве ГО и ЧС Кубани порталу Юга.ру сообщили, что самый жаркий период в регионе начнется в конце июля — начале августа, когда температура воздуха поднимется до 40 °C.

Рабочая неделя с 3 августа в регионе началась с небольших дождей, а 5 августа установилась жара в 35 °С. Позже синоптики также сообщали, что 6-8 августа по всему краю будет сухая и жаркая погода, и предупредили о высоком индексе ультрафиолетового излучения.

Накануне в МЧС соообщили, что с 6 по 8 августа на Черноморском побережье на участке от Джубги до Анапы воздух нагреется до 37 °С. А 7 августа в ведомстве объявили экстренное предупреждение по жаре по всему краю . Кроме того, до 9 августа в регионе действует экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности пятого класса.

По данным Северо-Кавказского гидрометцентра, 7 августа с 13:30 до 16:30, а также днем 8 августа на Кубани температура воздуха достигнет 39 °C. На Черноморском побережье (за исключением Сочи) прогнозируется 37 °C. Согласно сервису «Яндекс.Погода», индекс УФ-излучениия в ближайшие дни останется высоким — 8.

По данным на сайте гидрометцентра Кубани, 7 авгувста температура воды в Черном и Азовском морях следующая: Ейск, Приморско-Ахтарск, Темрюк, Анапа, Новороссийск, Геленджик — 25 °C, Туапсе и Сочи — 27 °C.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили, что в связи с эккстремльными температурами в регионе возможны ЧС, связанные с лесными пожарами и пожарами на сельхозугодьях, а также происшествиями на объектах экономики и в населенных пунктах.

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