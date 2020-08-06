За убийство депутата Широбокова в Сочи бизнесмена приговорили к 15 годам колонии

Краснодарский край

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В Сочи в августе троих мужчин осудили за убийство, два покушения и незаконный оборот оружия

В декабре 2018 года в Сочи зарезали 58-летнего бывшего депутата от «Единой России» и учредителя ЖСК «Альфа» Александра Широбокова. В его убийстве заподозрили бизнесмена и соучредителя ЖСК Олега Лаптева. Позже его вместе с сообщниками обвинили в этом преступлении, а также в покушении на убийство следователя и эксперта в Туапсе. Подробнее об этой истории можно прочитать здесь.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 6 августа рассказали, что 36-летнего, 40-летнего и 51-летнего жителей края признали виновными в зависимости от роли каждого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, б, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение и организация убийства), ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 222 УК РФ (Пособничество при незаконном обороте оружия).

Суд приговорил 51-летнего Лаптева к 15 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Его сообщники получили 11 и 9 лет лишения свободы и ограничение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев и 1 год. Все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Оружие Покушение Правосудие Следственный комитет Сочи Суд Убийство

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