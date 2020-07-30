За убийство депутата Широбокова в Сочи обвиняемому грозит до 17 лет

Прокуратура Сочи запросила до 17 лет колонии для бизнесмена, которого обвиняют в убийстве депутата Широбокова

Напомним, в декабре 2018 года в Сочи зарезали 58-летнего бывшего депутата от «Единой России» и учредителя ЖСК «Альфа» Александра Широбокова. В 2000-х годах он был депутатом горсобрания курорта, входил в городскую депутатскую комиссию по земельным вопросам. Также участвовал в выборах в горсобрание в 2010 году.

В убийстве Широбокова обвинили бизнесмена и соучредителя ЖСК «Альфа» Олега Лаптева. Он заявил, что невиновен, однако присяжные уже решили иначе. Родственники бизнесмена настаивают, что в момент убийства Лаптев был в магазине — это подтверждают свидетели.

Кроме того, Лаптева обвинили в покушении на убийство следователя и эксперта в Туапсе , которые вели дело об убийстве его сестры в 2013 году. Известно, что в 2019-м следователя ранили, но пуля не попала в сердце из-за лежащего в кармане телефона.