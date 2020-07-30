За убийство депутата Широбокова в Сочи обвиняемому грозит до 17 лет
Прокуратура Сочи запросила до 17 лет колонии для бизнесмена, которого обвиняют в убийстве депутата Широбокова
Напомним, в декабре 2018 года в Сочи зарезали 58-летнего бывшего депутата от «Единой России» и учредителя ЖСК «Альфа» Александра Широбокова. В 2000-х годах он был депутатом горсобрания курорта, входил в городскую депутатскую комиссию по земельным вопросам. Также участвовал в выборах в горсобрание в 2010 году.
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В убийстве Широбокова обвинили бизнесмена и соучредителя ЖСК «Альфа» Олега Лаптева. Он заявил, что невиновен, однако присяжные уже решили иначе. Родственники бизнесмена настаивают, что в момент убийства Лаптев был в магазине — это подтверждают свидетели.
Кроме того, Лаптева обвинили в покушении на убийство следователя и эксперта в Туапсе, которые вели дело об убийстве его сестры в 2013 году. Известно, что в 2019-м следователя ранили, но пуля не попала в сердце из-за лежащего в кармане телефона.
Накануне судебное следствие почти завершилось в Туапсинском суде, прокурор запросила для Лаптева 17 лет колонии строгого режима. Адвокат обвиняемого напомнила, что также его судят за покушение на убийство следователя и эксперта, а также незаконное приобретение оружия, сообщил «Кавказский Узел». Присяжные 24 июля заявили, что Лаптев виновен, суд вынесет приговор 31 июля.
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Напомним, по версии следствия в 2013 году сестра Лаптева вышла на рынок в центре Сочи и не вернулась. Позже ее обезглавленное тело нашли в реке в Туапсе. По мнению СК, бизнесмен заказал убийство следователя и эксперта из чувства мести за то, что преступников так и не нашли. Сам Лаптев эту версию отрицает и утверждает, что заказал подельникам только напугать сотрудников, которые, по его мнению, намеренно завели дело в тупик.
По делу об убийстве Широбокова следствие считает, что Лаптев также решил отомстить за то, что экс-депутат довел его строительную деятельность до банкротства через суд. Бизнесмен эту версию отрицает и утверждает, что Широбоков напал первый, а ему пришлось защищаться.
Как писали Юга.ру, ЖСК «Альфа» существует с 2006 года на основании долгосрочной аренды земельного участка 5,8 га в районе улиц Виноградной, Плеханова и Фадеева, рассказывал журналистам сам Широбоков. В СМИ он упоминался как председатель кооператива, однако, согласно выписке из ЕГЮРЛ, сейчас там председательствует Сергей Мошкин. В ЖСК «Альфа» неоднократно возникали проблемы с законностью строительства, пайщики кооператива многие годы судятся с правлением по многочисленным претензиям. Также местные издания писали о накопившихся долгах ЖСК.
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