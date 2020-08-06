Сочи и Анапа стали самыми популярными туристическими направлениями у краснодарцев

Краснодарский край

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Аналитики выяснили, куда краснодарцы собираются отправиться на отдых в августе

Аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» подсчитали переходы с сервиса на сайты парнеров-агрегаторов и посмотрели, где жители Краснодара чаще всего бронируют отели для отдыха в августе.

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Самыми популярными российскими направлениями у жителей столицы Кубани стали Сочи, Анапа и Геленджик. По сравнению с другими курортами, у жителей Краснодара вырос интерес к Геленджику и Кисловодску.

Топ-10 самых популярных туристических направлений краснодарцев, по данным сервиса, выглядит так:

  1. Сочи
  2. Анапа
  3. Геленджик
  4. Ялта
  5. Алушта
  6. Севастополь
  7. Кисловодск
  8. Феодосия
  9. Санкт-Петербург
  10. Судак

Напомним, с 6 по 8 августа на побережье Черного моря в Краснодарском крае ожидается жаркая погода. Также синоптики предупредили о высоком индексе ультрафиолетового излучения на Кубани и в ряде других регионов южной части России.

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Всего с начала лета Кубань посетили 2,3 млн туристов. При этом средняя заполняемость отелей, санаториев и гостиниц на Черноморском побережье пока составляет 78,6%, на Азовском море — 72%, а в степной и предгорной зонах — 54%.

Как напомнил телеканала «360», ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что из-за закрытия границ туристическая отрасль России потеряла около 500 млрд рублей.

Курорты Юга.ру:

В 2019 году редакция портала Юга.ру составила собственный рейтинг мест для пляжного отдыха в Краснодарском крае, исключив самые популярные курорты. Также журналисты поделились с читателями собственным рейтингом мест в Крыму для отдыха на море.

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