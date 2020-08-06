Число зараженных COVID-19 на Кубани за сутки увеличилось на 125, умерли два пациента
В Краснодарском крае к 6 августа выявили 8 тыс. 946 случаев коронавируса
За последние сутки в России зафиксировали 5 тыс. 267 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом у 26,2% заболевших не было клинических проявлений болезни. Всего на сегодняшний день в России, по официальным данным, коронавирус выявили у 871 тыс. 894 человек, сообщил RT.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (+684), Свердловской области (+183) и Ханты-Мансийском АО (+160).
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На юге и Северном Кавказе по-прежнему по количеству новых инфицированных лидируют Ростовская область (+130), Краснодарский край (+125) и Ставропольский край (+116). Далее следуют Дагестан (+42), Адыгея (+26), Крым (+24), Ингушетия (+22), Кабардино-Балкария (+14), Карачаево-Черкесия (+12), Северная Осетия (+8), Чечня (+8) и Севастополь (+4).
За последние сутки в России скончались 116 больных коронавирусом, за все время пандемии в стране умерли 14 тыс. 606 человек. При этом 676 тыс. 357 пациентов выздоровели, из них 7 тыс. 331 за последние сутки.
Как рассказали в оперштабе Краснодарского края, 125 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в 26 муниципальных образованиях региона.
Больных выявили в следующих муниципалитетах:
- в Краснодаре — 46;
- в Сочи — 21;
- в Северском районе — 8;
- в Красноармейском районе — 6;
- в Новороссийске, Выселковском и Усть-Лабинском районах — по 4;
- в Белореченском и Калининском районах — по 3;
- в Отрадненском, Кавказском, Тбилисском, Тихорецком, Кущевском, Динском, Крыловском, Ленинградском и Павловском районах — по 2;
- в Успенском, Славянском, Мостовском, Белоглинском, Апшеронском, Курганинском, Кореновском районах и Горячем Ключе — по 1.
Коронавирус был обнаружен у 80 женщин и 45 мужчин, возраст пациентов — от 6 до 90 лет. Среди них четверо детей. Так, в Краснодаре коронавирусом заболел шестилетний ребенок, в Кущевском районе — семилетний. В Апшеронском районе и в Краснодаре вирус также выявили у подростков 16 лет.
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Всего за время пандемии на Кубани COVID-19 диагностировали у 8 тыс. 946 человек, в том числе у 673 детей. При этом 7 тыс. 682 пациента были выписаны из больниц с выздоровлением (+115 за сутки). Однако 123 заболевших спасти не удалось, за сутки в регионе умерли еще два пациента. Еще 42 больных находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ и трое подключены к ЭКМО.
За весь период в медучреждения региона с подозрением на коронавирус обратились 25 тыс. 309 граждан, из них 3 тыс. 109 детей. В стационарах лечатся 3 тыс. 487 пациентов, включая 143 детей. Еще 5 тыс. 469 кубанцев, в том числе 578 детей, наблюдаются в поликлиниках. Лаборатории региона за все время провели 626 тыс. 849 тестов на коронавирус.
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