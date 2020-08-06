Число зараженных COVID-19 на Кубани за сутки увеличилось на 125, умерли два пациента

В Краснодарском крае к 6 августа выявили 8 тыс. 946 случаев коронавируса

За последние сутки в России зафиксировали 5 тыс. 267 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом у 26,2% заболевших не было клинических проявлений болезни. Всего на сегодняшний день в России, по официальным данным, коронавирус выявили у 871 тыс. 894 человек , сообщил RT.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (+684), Свердловской области (+183) и Ханты-Мансийском АО (+160).

На юге и Северном Кавказе по-прежнему по количеству новых инфицированных лидируют Ростовская область (+130), Краснодарский край (+125) и Ставропольский край (+116). Далее следуют Дагестан (+42), Адыгея (+26), Крым (+24), Ингушетия (+22), Кабардино-Балкария (+14), Карачаево-Черкесия (+12), Северная Осетия (+8), Чечня (+8) и Севастополь (+4).

За последние сутки в России скончались 116 больных коронавирусом, за все время пандемии в стране умерли 14 тыс. 606 человек . При этом 676 тыс. 357 пациентов выздоровели, из них 7 тыс. 331 за последние сутки.

Как рассказали в оперштабе Краснодарского края, 125 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в 26 муниципальных образованиях региона. Больных выявили в следующих муниципалитетах: в Краснодаре — 46;

в Сочи — 21;

в Северском районе — 8;

в Красноармейском районе — 6;

в Новороссийске, Выселковском и Усть-Лабинском районах — по 4;

в Белореченском и Калининском районах — по 3;

в Отрадненском, Кавказском, Тбилисском, Тихорецком, Кущевском, Динском, Крыловском, Ленинградском и Павловском районах — по 2;

в Успенском, Славянском, Мостовском, Белоглинском, Апшеронском, Курганинском, Кореновском районах и Горячем Ключе — по 1.

Коронавирус был обнаружен у 80 женщин и 45 мужчин, возраст пациентов — от 6 до 90 лет. Среди них четверо детей. Так, в Краснодаре коронавирусом заболел шестилетний ребенок, в Кущевском районе — семилетний. В Апшеронском районе и в Краснодаре вирус также выявили у подростков 16 лет.

Всего за время пандемии на Кубани COVID-19 диагностировали у 8 тыс. 946 человек, в том числе у 673 детей . При этом 7 тыс. 682 пациента были выписаны из больниц с выздоровлением (+115 за сутки). Однако 123 заболевших спасти не удалось, за сутки в регионе умерли еще два пациента . Еще 42 больных находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ и трое подключены к ЭКМО.

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