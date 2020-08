В Сочи мужчину насквозь проткнуло арматурой

View this post on Instagram

Хирурги сочинской городской больницы №4 спасли пациента, упавшего на арматуру. В экстренное приемное отделение сочинской горбольницы №4 бригадой «скорой» был доставлен пациент с редким проникающим ранением. Во дворе своего дома мужчина упал с лестницы на арматуру, торчащую из земли. Ранение оказалось сквозным. Кусок металла диаметром 14 мм вошел в тело со стороны поясницы через мягкие ткани и, пройдя свободную брюшную полость, вышел через переднюю брюшную стенку. Сотрудники «скорой помощи», оказав первую противошоковую помощь пациенту со сквозным ранением, информировали приемное отделение городской больницы №4 о транспортировке тяжелого пациента. К прибытию пострадавшего междисциплинарная бригада хирургов уже ждала его в противошоковой палате. При подобных травмах извлекать инородный предмет, прошедший насквозь, очень опасно. Из-за повреждений аорты, крупных артерий и вен может произойти смертельное кровотечение. Диагностика состояния внутренних органов и крупных сосудов пострадавшего провели, не вынимая арматуру. Но медикам все же пришлось укоротить ее концы, чтобы уложить пациента на специальный транспортировочный щит. Диагностика с помощью компьютерной томографии с контрастом показала, что предмет проник в живот, в забрюшинное пространство, не вызвав жизнеугрожающих повреждений. После этого мужчину доставили в экстренную операционную, где бригада хирургов занялась его спасением. Операция по удалению инородного тела длилась полтора часа. Хирургическое вмешательство было проведено с помощью лапароскопической методики и прошло успешно. В ходе операции использовалась эндоваскулярная баллонная окклюзия аорты (ЭВБОА) – методика, которая позволяет временно приостановить кровотечение. Нужно отметить, что в 2019 году в сочинской городской больнице №4 хирурги тоже спасли пострадавшего с аналогичной травмой. Как отметили в городской больнице №4 г. Сочи, успеха в лечении данной редкой и тяжелой категории пациентов можно достичь, соблюдая ряд важных факторов. Большую роль играет оперативное пошаговое выполнение современных диагностических и лечебных мероприятий.