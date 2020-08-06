В Сочи мужчину насквозь проткнуло арматурой

Филиппов рассказал, что сочинец упал с лестницы во дворе своего дома на арматуру, которая торчала из земли. Железка диаметром 14 мм насквозь проткнула тело в районе поясницы и прошла сквозь брюшную полость.

На место прибыли сотрудники скорой и оказали мучжине первую противошоковую помощь, после чего пострадавшего отвезли в городскую больницу № 4.