Сочинские хирурги спасли мужчину, который упал на арматуру

Краснодарский край

Распечатать

В экстренное приемное отделение городской больницы № 4 Сочи бригада скорой помощи доставила пациента с ранением живота

Выяснилось, что во время ремонта во дворе своего дома мужчина оступился и упал с лестницы на землю, в которой торчала арматура. Металлический штырь застрял в брюшной полости, требовалась экстренная операция.

«При подобных травмах извлекать предмет, проникнувший в брюшную полость, опасно для жизни пациента, поскольку при повреждении внутренних сосудов может произойти массивное кровотечение. Поэтому всю диагностику для оценки состояния внутренних органов провели, не вынимая штырь», — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Читайте также:

В операции участвовали хирурги разной специализации. Аорта и артерии не были задеты, на поврежденную вену хирурги наложили шов и благополучно извлекли инородное тело.

Операция продлилась три часа и завершилась успешно. На седьмые сутки пациента выписали.

Как сообщали Юга.ру, в 2012 году в Адыгее врачи спасли мужчину, которому двухметровая рейка пронзила голову.

В 2013 году в Кущевской водителя пронзила металлическая труба, которая выпала из ехавшего впереди грузовика.

В 2015 году на Кубани девятилетний школьник упал с высоты на полутораметровый гарпун и выжил.

Здравоохранение Медицина Происшествия Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Министром курортов Кубани стала Светлана Балаева
Вместимость стадиона «Краснодар» увеличили до 35 тыс. мест
В выходные на Кубани прогнозируют похолодание и дождь
В магазине Симферополя мужчина украл с прилавка сумку с 500 тыс. рублей
Сочинские хирурги спасли мужчину, который упал на арматуру
В Ростове назначили нового директора департамента транспорта

Лента новостей

Статьи

Нейробиолог расскажет о самых важных открытиях в изучении мозга

Посмотрите бесплатную трансляцию лекции

Статьи

Концерт симфонического оркестра Resonance, опера «Пиковая дама»

И другие события Краснодара с 8 по 10 февраля

На ремонт дороги в Крыму выделят 3 млрд рублей

В 2020 году планируют начать работы на трассе Алушта — Судак

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале