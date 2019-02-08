Сочинские хирурги спасли мужчину, который упал на арматуру

В экстренное приемное отделение городской больницы № 4 Сочи бригада скорой помощи доставила пациента с ранением живота

«При подобных травмах извлекать предмет, проникнувший в брюшную полость, опасно для жизни пациента, поскольку при повреждении внутренних сосудов может произойти массивное кровотечение. Поэтому всю диагностику для оценки состояния внутренних органов провели, не вынимая штырь», — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Выяснилось, что во время ремонта во дворе своего дома мужчина оступился и упал с лестницы на землю, в которой торчала арматура. Металлический штырь застрял в брюшной полости, требовалась экстренная операция.

В операции участвовали хирурги разной специализации. Аорта и артерии не были задеты, на поврежденную вену хирурги наложили шов и благополучно извлекли инородное тело.

Операция продлилась три часа и завершилась успешно. На седьмые сутки пациента выписали.

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