Два пациента с коронавирусом скончались в Сочи

В оперативном штабе Краснодарского края 5 августа рассказали подробности двух летальных случаев от коронавируса, которые зафиксировали в регионе за последние сутки

Напомним, за последние сутки в крае COVID-19 диагностировали у 117 человек, скончались 2 заболевших. Как рассказали в краевом оперштабе, оба летальных случая были зафиксированы в Сочи .

Первой жертвой коронавируса стала 59-летняя местная жительница. Она остро заболела 14 июля — у женщины появился кашель, поднялась температура. Больную госпитализировали 22 июля, анализ на коронавирус оказался положительным. Через четыре дня пациентку подключили к ИВЛ в сочинской инфекционной больнице № 2, но это не помогло сохранить ей жизнь. Как рассказали в оперштабе, причиной смерти стала двусторонняя полисегментарная субтотальная пневмония тяжелой степени и полиорганная недостаточность с отеком легких. Отмечается, что женщина страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

Вторым умершим пациентом стал 76-летний житель Сочи. Он был доставлен в больницу бригадой скорой помощи 30 июля. С 3 августа мужчина был подключен к ИВЛ в инфекционной больнице № 2 Сочи. COVID-19 вызвал у больного двустороннюю полисегментарную очаговую пневмонию тяжелой степени и полиорганную недостаточность с отеком легких. Спасти его не удалось.