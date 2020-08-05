На Кубани продолжается прием заявок на участие в программе «Выращиваниe»

Подать заявку можно до 30 августа 2020 года

«Выращивание» рассчитано на предпринимателей, которые готовы расширить или модернизировать свое производство, повысить эффективность управления, расширить рынки сбыта, увеличить объемы продаж и стать поставщиками крупных заказчиков.

Программа проходит на базе Инжинирингового центра краевого Фонда развития бизнеса. Участник программы получает возможность воспользоваться поддержкой по финансовым, имущественным, информационным, маркетинговым и другим вопросам. Специально для каждого предпринимателя разрабатывается индивидуальная карта развития, и Фонд помогает следовать по всем согласованным пунктам карты.

Основная суть «Выращивания» — помочь субъекту МСП определить «точки роста», нарастить конкурентоспособность, снизить издержки, получить доступ к финансовым и материальным ресурсам.