На Кубани продолжается прием заявок на участие в программе «Выращиваниe»

Партнерский Краснодарский край

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Подать заявку можно до 30 августа 2020 года

«Выращивание» рассчитано на предпринимателей, которые готовы расширить или модернизировать свое производство, повысить эффективность управления, расширить рынки сбыта, увеличить объемы продаж и стать поставщиками крупных заказчиков.

Программа проходит на базе Инжинирингового центра краевого Фонда развития бизнеса. Участник программы получает возможность воспользоваться поддержкой по финансовым, имущественным, информационным, маркетинговым и другим вопросам. Специально для каждого предпринимателя разрабатывается индивидуальная карта развития, и Фонд помогает следовать по всем согласованным пунктам карты.

Основная суть «Выращивания» — помочь субъекту МСП определить «точки роста», нарастить конкурентоспособность, снизить издержки, получить доступ к финансовым и материальным ресурсам.

Подать заявку на участие в программе можно любым из следующих способов:

  • по электронной почте: rce@gfkuban.ru.
  • при личном визите в ИЦ по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 405, 4 этаж, офис 405.

Заявки принимаются до 30 августа 2020 года. Количество участников ограничено. Подробную информацию о программе «Выращивание» можно получить на сайте moibiz93.ru или по телефону: 8 (861) 991-49-87.

Инновационный центр для бизнеса:

В Краснодарском крае программа проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Акселерация малого и среднего предпринимательства», который является частью нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Бизнес-сообщество Инвестиции Малый и средний бизнес поддержка малого бизнеса Финансы Экономика

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