На Кубани продолжается прием заявок на участие в программе «Выращиваниe»
Подать заявку можно до 30 августа 2020 года
«Выращивание» рассчитано на предпринимателей, которые готовы расширить или модернизировать свое производство, повысить эффективность управления, расширить рынки сбыта, увеличить объемы продаж и стать поставщиками крупных заказчиков.
Программа проходит на базе Инжинирингового центра краевого Фонда развития бизнеса. Участник программы получает возможность воспользоваться поддержкой по финансовым, имущественным, информационным, маркетинговым и другим вопросам. Специально для каждого предпринимателя разрабатывается индивидуальная карта развития, и Фонд помогает следовать по всем согласованным пунктам карты.
Основная суть «Выращивания» — помочь субъекту МСП определить «точки роста», нарастить конкурентоспособность, снизить издержки, получить доступ к финансовым и материальным ресурсам.
Подать заявку на участие в программе можно любым из следующих способов:
- по электронной почте: rce@gfkuban.ru.
- при личном визите в ИЦ по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 405, 4 этаж, офис 405.
Заявки принимаются до 30 августа 2020 года. Количество участников ограничено. Подробную информацию о программе «Выращивание» можно получить на сайте moibiz93.ru или по телефону: 8 (861) 991-49-87.
Инновационный центр для бизнеса:
В Краснодарском крае программа проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Акселерация малого и среднего предпринимательства», который является частью нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».