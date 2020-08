Около 100 жителей Чечни публично извинились за поведение в Москве

View this post on Instagram

и правила поведения в обществе. Среди них, правонарушители, мошенники и лица, пристрастившиеся к наркотикам. С незадачливыми гражданами, для которых 21-й век с его технологическим прорывом так и не начался, встретился Советник Главы ЧР, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов. На встрече присутствовали родные и близкие искателей приключений. Молодым людям напомнили, что они, где бы не находились, представляют свой народ. Каждый их шаг, и тем более правонарушение, становится предметом пристального внимания со стороны общества. Нельзя допустить, чтобы из-за необразованности и невоспитанности отдельных индивидуумов страдал имидж целого народа. Были вопросы и к родителям нарушителей общественного порядка. Каждый отец обязан ежедневно интересоваться, чем занимается их отпрыск, тем более, если чадо находится в нескольких тысячах км от дома. Присутствовавшие выразили сожаление и попросили прощения за свое поведение. Молодые люди пообещали впредь не становиться заложниками собственных низменных желаний и помнить, что они представляют чеченский народ. #ЧГТРК #ЧР #Грозный #Адаты