Около 100 жителей Чечни публично извинились за поведение в Москве

По словам Алханова, мужчины дискредитировали чеченский народ. Он призвал родителей, чьи дети «вышли из под контроля», обращаться в правоохранительные органы. Родственники задержанных также осудили поступок молодых людей.

По данным «Кавказского узла» , в августе силовики привезли в столицу Чечни около сотни мужчин, собрали их вместе, пригласили родственников и при них заставили рассказать, чем молодежь занимается в Москве под предлогом работы и учебы. С людьми также беседовали депутат Госдумы России и советник главы Чечни Адам Делимханов, министр МВД Руслан Алханов и директор департамента по связям с религиозными и общественными организациями Аслан Абдулаев. При этом Делимханов не смог объяснить, в чем виноваты молодые люди.

«Я говорю тем, кто это видит, тем, кто в Москве, кто в регионах. Если необходимо, надо драться, где надо спорить — нужно спорить, если нужно, надо умирать за свой народ и веру. Но не надо ради тысячи рублей, 500 рублей, 100 рублей, ради таблеток или укола... То, что вы делаете, это не только недопустимо, но никому и не позволим», — прокомментировал Делимханов.

Он добавил, что всех мужчин отправят на общественные работы и призвал родственников контролировать их и помогать силовикам.

В конце репортажа задержанные извинились за свое поведение и сказали, что все сказанное про них — правда. Они пообещали, что «такого больше не повторится».