Около 100 жителей Чечни публично извинились за поведение в Москве

Чечня

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Власти Чечни заставили извиниться около 100 местных жителей, которых посчитали наркоманами и правонарушителями

По данным «Кавказского узла», в августе силовики привезли в столицу Чечни около сотни мужчин, собрали их вместе, пригласили родственников и при них заставили рассказать, чем молодежь занимается в Москве под предлогом работы и учебы. С людьми также беседовали депутат Госдумы России и советник главы Чечни Адам Делимханов, министр МВД Руслан Алханов и директор департамента по связям с религиозными и общественными организациями Аслан Абдулаев. При этом Делимханов не смог объяснить, в чем виноваты молодые люди.

По словам Алханова, мужчины дискредитировали чеченский народ. Он призвал родителей, чьи дети «вышли из под контроля», обращаться в правоохранительные органы. Родственники задержанных также осудили поступок молодых людей.

«Я говорю тем, кто это видит, тем, кто в Москве, кто в регионах. Если необходимо, надо драться, где надо спорить — нужно спорить, если нужно, надо умирать за свой народ и веру. Но не надо ради тысячи рублей, 500 рублей, 100 рублей, ради таблеток или укола... То, что вы делаете, это не только недопустимо, но никому и не позволим», — прокомментировал Делимханов.

Он добавил, что всех мужчин отправят на общественные работы и призвал родственников контролировать их и помогать силовикам.

В конце репортажа задержанные извинились за свое поведение и сказали, что все сказанное про них — правда. Они пообещали, что «такого больше не повторится».

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и правила поведения в обществе. Среди них, правонарушители, мошенники и лица, пристрастившиеся к наркотикам. С незадачливыми гражданами, для которых 21-й век с его технологическим прорывом так и не начался, встретился Советник Главы ЧР, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов. На встрече присутствовали родные и близкие искателей приключений. Молодым людям напомнили, что они, где бы не находились, представляют свой народ. Каждый их шаг, и тем более правонарушение, становится предметом пристального внимания со стороны общества. Нельзя допустить, чтобы из-за необразованности и невоспитанности отдельных индивидуумов страдал имидж целого народа. Были вопросы и к родителям нарушителей общественного порядка. Каждый отец обязан ежедневно интересоваться, чем занимается их отпрыск, тем более, если чадо находится в нескольких тысячах км от дома. Присутствовавшие выразили сожаление и попросили прощения за свое поведение. Молодые люди пообещали впредь не становиться заложниками собственных низменных желаний и помнить, что они представляют чеченский народ. #ЧГТРК #ЧР #Грозный #Адаты

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Грозный Извинения Рамзан Кадыров

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