Черногория разрешила россиянам въезд в страну

Напомним, во второй половине марта Россия полностью закрыла границы из-за коронавируса. В августе в стране начали возобновлять международное авиасообщение: в частности, снова разрешены рейсы в Турцию, Великобританию и Танзанию. Также с 1 августа Россия открыла границы с Абхазией.

Как сообщил телеканал «360» , 4 августа национальный координационный совет при правительстве Черногории включил в «зеленый список» стран Россию и Азербайджан. Однако пока прямых рейсов между Россией и Черногорией пока нет, уточнило РИА «Новости» .

В Черногории из-за пандемии коронавируса с 1 июня действуют специальные категории въездов. Границы государства закрыты для граждан тех стран, где на 100 тыс. населения приходится больше 25 больных коронавирусом. Жителям из списка «желтых стран» для въезда в Черногорию следует предоставить результат теста на коронавирус, сделанный в последний 71 час. Гражданам из списка «зеленых стран» для въезда в страну не требуется каких-либо специальных справок.

Напомним, за последние сутки в России коронавирус диагностировали у 5 тыс. 159 человек, а 144 заболевших скончались. Всего в стране коронавирусом заболели 861 тыс. 423 человек, скончались 14 тыс. 351 пациентов, а 661 тыс. 471 человек выздоровели.

По данным с сайта coronavirus-monitor.ru, в Черногории за все время пандемии зарегистрировали 3,3 тыс. инфицированных COVID-19. Выздоровели 1,4 тыс. человек, умерли 52 больных.