В Геленджике снесли аквапарк «Дельфин»

Краснодарский край

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4 августа стало известно, что в Геленджике закончили снос аквапарка «Дельфин», признанного самостроем

Компания «Дельфин» арендовала у города земельный участок и построила там аквапарк. В пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю уточнили, что это самострой. После истечения срока действия договора администрация Геленджика обратилась в суд. Там удовлетворили требования муниципалитета и решили снести аквапарк.

В августе 2019 года судебные приставы закрыли объект на улице Революционной площадью 80 тыс. кв. метров. С того же дня его начали сносить. Работы планировали закончить в течение недели, сообщали в краевом УФССП России.

Однако об окончательном сносе стало известно только 4 августа 2020 года. В ведомстве отметили, что владельцы аквапарка решили самостоятельно демонтировать все строения. В итоге на площадке снесли аттракционы «Черная дыра», «Табоган-1», «Табоган-2», «Гидротруба», «Камикадзе», «Мультифон» и «Суперслайд», а также бассейны, здание бара и насосные станции.

Отметим, что в Геленджике на улице Революционной располагался аквапарк «Дельфин», который открылся в 2002 году.

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