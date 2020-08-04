«Русский дом» предложил путешествие по РФ по одной путевке

Компания «Русский дом» предлагает забронировать тур в сети отелей в режиме «одного окна»

Компания управляет отелями на Урале, в Краснодарском крае и Крыму. «Наше предложение адресовано прежде всего тем, кто путешествует на машине, планирует длительный отдых и предпочитают разнообразную событийную программу. Мы ожидаем, что наиболее востребованным будет южное направление — наши курортные отели в Сочи и в Крыму, которые включены в госпрограмму кешбэка за путешествия по регионам РФ», — сказал гендиректор УК «Русский дом» Дмитрий Федоров.

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В пресс-службе компании отметили, что даже гости Сочи часто сталкиваются с проблемами логистики — так как в городе длиной более 100 км интересные локации часто находятся друг от друга в нескольких часах езды по пробкам. Компания «Русский дом» управляет отелями, расположенными в разных районах города, поэтому может предложить туристам пакетный продукт. Например, остановиться в парк-отеле «Дивный» в Лазаревском и отдохнуть на одном из лучших пляжей Сочи, отмеченном «Голубым флагом», потом пройти курс процедур в SPA-отеле «Русский дом Дивный» в Лоо, затем отправиться в апарт-отель «Видный» в Адлере, откуда близко до Олимпийского парка и удобно ехать до Красной Поляны. После Сочи отдых можно продолжить в Крыму, остановившись там в четырехзвездочном бутик-отеле «Превысоковъ».

УК «Русский дом» предлагает программы и для бизнес-путешественников. Например, во время деловой поездки между Уралом и Кубанью компания предлагает остановиться в отеле Vision в Краснодаре и отеле «Виктория» в Челябинске (оба — четырехзвездочные). Эти отели расположены недалеко от основных транспортных магистралей, ЖД и аэропорта, поэтому удобны для организации командировок или транзитных поездок. При бронировании номера в челябинском отеле «Виктория» трансфер можно заказать прямо на сайте, а в краснодарском отеле Vision для вас организуют VIP-обслуживание в аэропорту.

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