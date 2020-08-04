«Русский дом» предложил путешествие по РФ по одной путевке
Компания «Русский дом» предлагает забронировать тур в сети отелей в режиме «одного окна»
Компания управляет отелями на Урале, в Краснодарском крае и Крыму.
«Наше предложение адресовано прежде всего тем, кто путешествует на машине, планирует длительный отдых и предпочитают разнообразную событийную программу. Мы ожидаем, что наиболее востребованным будет южное направление — наши курортные отели в Сочи и в Крыму, которые включены в госпрограмму кешбэка за путешествия по регионам РФ», — сказал гендиректор УК «Русский дом» Дмитрий Федоров.
«Больше всего пострадают отели для обычных людей»:
В пресс-службе компании отметили, что даже гости Сочи часто сталкиваются с проблемами логистики — так как в городе длиной более 100 км интересные локации часто находятся друг от друга в нескольких часах езды по пробкам.
Компания «Русский дом» управляет отелями, расположенными в разных районах города, поэтому может предложить туристам пакетный продукт. Например, остановиться в парк-отеле «Дивный» в Лазаревском и отдохнуть на одном из лучших пляжей Сочи, отмеченном «Голубым флагом», потом пройти курс процедур в SPA-отеле «Русский дом Дивный» в Лоо, затем отправиться в апарт-отель «Видный» в Адлере, откуда близко до Олимпийского парка и удобно ехать до Красной Поляны. После Сочи отдых можно продолжить в Крыму, остановившись там в четырехзвездочном бутик-отеле «Превысоковъ».
УК «Русский дом» предлагает программы и для бизнес-путешественников. Например, во время деловой поездки между Уралом и Кубанью компания предлагает остановиться в отеле Vision в Краснодаре и отеле «Виктория» в Челябинске (оба — четырехзвездочные). Эти отели расположены недалеко от основных транспортных магистралей, ЖД и аэропорта, поэтому удобны для организации командировок или транзитных поездок. При бронировании номера в челябинском отеле «Виктория» трансфер можно заказать прямо на сайте, а в краснодарском отеле Vision для вас организуют VIP-обслуживание в аэропорту.
Из Старого Света в Новый:
Отель Vision особенно удобен для тех путешественников, кому предстоит долгая пересадка в аэропорту Краснодара или чей рейс задерживается, — в отеле доступно не только посуточное, но и почасовое бронирование номеров. Провести переговоры вы можете здесь же — в оборудованном конференц-зале или двух залах ресторана (на 150 и 50 посадочных мест) для корпоративных мероприятий и праздников. Команда отеля готова помочь заказать машину с водителем или забронировать билеты на любые культурные и спортивные мероприятия.
Узнать подробнее о программе «Путешествия по России» в отелях «Русского дома» или забронировать пакетный тур по городам присутствия сети можно по телефону 8 (918) 601-62-30.