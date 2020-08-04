Власти Новороссийска попросили горожан уничтожать дурман-траву, которая вызывает галлюцинации

Краснодарский край

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Администрация Новороссийска 3 августа рассказала о вредном растении, которое растет во дворах города

В пресс-службе администрации Новороссийска 3 августа рассказали, что цветы дурмана можно увидеть на клумбах и газонах, они источают приятный аромат и имеют привлекательный внешний вид. Растение используют как декоративное, однако дурман содержит токсические вещества, при попадании в организм они могут вызвать «тяжелейшее отравление».

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В мэрии отметили, что не рекомендуется брать в руки любые части растения. При сильном отравлении у человека начинаются галлюцинации и спазмы по всему телу:

«Пострадавший теряет ориентацию в пространстве и связь с реальностью. Если ничего не предпринимать, может остановиться дыхание, и человек погибнет».

При первых подозрениях на отравление следует вызывать скорую помощь. Власти Новороссийска призвали уничтожать дурман-траву на придомовых территориях.

Безопасность Новороссийск Растениеводство

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Власти Новороссийска попросили горожан уничтожать дурман-траву, которая вызывает галлюцинации
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