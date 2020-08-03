В Геленджике отменили заплыв «Морская миля»

Переносить заплыв на более поздний срок невозможно, так как будет высока вероятность нестабильной погоды. Из-за этого соревнование решили отменить. Медали, которые планировали вручить в этом году, будут использовать в следующем.

В пресс-службе мэрии Геленджика 3 августа сообщили, что из-за коронавирусных ограничений в 2020 году для мероприятия подготовили резервный день — 22 августа. Однако постановление губернатора Краснодарского края от 29 июля продлило режим повышенной готовности и сохранило запрет на проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий.

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.