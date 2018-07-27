Разноцветные яхты и заплыв «Морская миля». Зачем ехать в Геленджик этим летом

Начало курортного сезона — 2018 в Геленджике отметили карнавалом 2 июня, где смешались южнороссийские и латиноамериканские традиции. События августа обещают быть не менее яркими и запоминающимися. Юга.ру подготовили анонс главных событий, которые точно стоят того, чтобы приехать в отпуск или на выходные именно сюда. Как добраться, если вы за рулем, читайте в подробном разборе маршрута из Краснодара.

Карнавал на воде Когда: 28 июля, начало в 10:00

Где: Геленджикская бухта Карнавал на воде — это более 30 разукрашенных и декорированных (порой довольно вычурно!) яхт, которые пройдут через Геленджикскую бухту. Зрелище, которое не стоит пропускать и невозможно забыть, требует от зрителей заранее приготовить все свои камеры и смартфоны.

Кроме разноцветных яхт, соревнующихся между собой за звание самой необычно «разодетой», в бухту войдут пограничные корабли «Соболь» и «Мангуст». В программе праздничной субботы — рассказы и представления на тему истории Черноморского флота и сел Большого Геленджика, а также презентации городов-побратимов. Их у города целых шесть, это французский Ангулем, немецкий Хильдесхайм, австрийский Баден, греческая Калитея, белорусский Витебск и израильская Нетания. Вечером в 19:00 на Центральной площади Геленджика пройдет праздничный концерт в честь Дня Военно-морского флота России.

День физкультурника Когда: 11 августа

Где: Центральная площадь, пляж, набережная Масштабный праздник спорта начнется в Геленджике еще в четверг, 9 августа, когда на стадионе «Юность» в селе Дивноморском в 18:00 пройдет товарищеский матч по футболу между командами администраций Геленджика и Новороссийска. В пятницу, 10 августа, во Дворце культуры, искусства и досуга состоится награждение спортсменов и тренеров Геленджика, а вот в субботу, 11 августа, пройдет сразу несколько спортивных мероприятий — принять в них участие может любой желающий. Подробное расписание читайте ниже.

Основные мероприятия Дня физкультурника в Геленджике: — в 9:00 на Центральной площади начнется «Зарядка с чемпионом», которую проведет чемпион мира по рукопашному бою;

— в 9:30 с Центральной площади стартует забег по набережной;

— в 10:00 на пляже в районе кафе «Хата Казака» начнется турнир по пляжному волейболу среди мужских и юношеских команд;

— в 10:00 с пляжа «Полярная звезда» начнется заплыв «Морская миля» через Геленджикскую бухту (необходима предварительная регистрация, информация о ней появится за несколько дней до заплыва на сайте администрации Геленджика);

— в 18:00 на теннисной площадке, расположенной на пляже около кафе «Благодарный Геленджик», пройдет турнир по пляжному теннису;

— в 18:00 на Центральной площади пройдет мастер-класс по прыжкам на батуте. Еще несколько мероприятий состоятся вечером 11 августа на спортивных площадках по улицам Михайловской, Полевой и Просторной, а также в микрорайоне Северном. День флага Когда: 22 августа

Где: Центральная площадь По набережной пронесут 30-метровый российский флаг, после чего на Центральной площади начнется праздничный концерт. Здесь же будут организованы пространства мастер-классов и несколько интерактивных зон.

День государственного флага России отмечают 22 августа с 1994 года, он посвящен «национальному триколору» — возрожденному флагу Российской Федерации.

Фестиваль «Москва-транзит» Когда: 23-24 августа Прием заявок на участие в фестивале эстрадного искусства еще открыт, заполнить анкету можно на сайте festival-iskusstv.ru В четверг, 23 августа, во Дворце культуры, искусства и досуга пройдет отборочный конкурс.

В пятницу, 24 августа, на Центральной площади состоится финал «Битва за Гран‑при».

Международный фестиваль «Москва-транзит» проводится в России с 2004 года. Его цель — сохранение и развитие традиций эстрадного искусства, поиск и поддержка талантливой молодежи. Президент фестиваля — Михаил Ашумов, председатель конкурса — Иосиф Кобзон. Оценивать участников будут народная артистка России Клара Новикова, певец, музыкант и композитор Михаил Муромов, заслуженные артисты России Симон Осиашвили, Михаил Вашуков и Валерий Левушкин. Конкурс проводится в вокальном, хореографическом, музыкальном, разговорном и оригинальном жанрах. Члены жюри проведут различные мастер-классы и творческие встречи. Завершится фестиваль гала-концертом победителей и членов жюри, который пройдет на Центральной площади Геленджика вечером 24 августа.

День города Когда: 25 августа Праздничные мероприятия по всему городу начнутся уже субботним утром. В скверах и на площадях пройдут интерактивные программы, концерты и другие культурные события. Вечером на Центральной площади состоится праздничный концерт.

Основные мероприятия Дня города в Геленджике: — с 9:00 на набережной от музея до Лермонтовской площади, на площадке в районе «Сады морей» и площадке в районе ул. Маячной начнет работать выставка‑ярмарка «Летний вернисаж»;

— в 9:00 стартует детский велопробег от ЗАГСа до к/т «Буревестник», а в 9:30 на Центральной площади начнется фестиваль детского творчества «Поздравительная открытка»;

— в 10:00 в спортивном комплексе «Фортуна» пройдет первенство Геленджика по настольному теннису; в микрорайоне Северном и в районе спортивной школы «Виктория» начнутся спортивно-развлекательные мероприятия, рассчитанные на весь день; на Центральном пляже пройдет открытый турнир по пляжному волейболу среди мужских и женских команд;

— в 10:00 на Центральной площади состоится официальное открытие праздника;

— в 17:00 на воркаут-площадке в районе ул. Красивой пройдут соревнования по экстремальным видам спорта;

— в 18:30 на Центральной площади начнется торжественная церемония, которая продолжится концертом в 20:00 и завершится фейерверком в 22:00. Ярмарки, выставки и спортивные площадки продолжат свою работу в воскресенье, 26 августа.

Гидроавиасалон Когда: 6-9 сентября

Где: испытательно-экспериментальная база ТАНТК им. Г.М. Бериева, Геленджик, ул. Солнечная, 3 12-я международная выставка и научная конференция по гидроавиации пройдет в Геленджике в первой половине сентября. Жители и гости города смогут полюбоваться полетами и парадом самолетов и морских судов разных типов в небе и на воде.