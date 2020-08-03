Доктор Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны

Советский и российский педиатр и хирург, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в августе дал интервью Forbes о пандемии коронавируса

Журнал Forbes 2 августа опубликовал интервью с детским педиатром Леонидом Рошалем. В нем медик прокомментировал российский опыт борьбы с коронавирусом и готовность отечественной медицины ко вспышкам инфекции, уточнил RT.

По словам врача, при распространении коронавируса важную роль играет соблюдение населением дисциплины, саниатарно-эпидемических требований. «Там, где народ более дисциплинированный, там и заболеваемость меньше», — отметил Рошаль. Он напомнил о необходимости ношения масок и перчаток, обработке рук и предметов санитайзерами. «Говорю прямо, мне 87 лет и, если бы я не пережил изоляцию и не носил бы маски, я бы вам интервью уже не мог дать, и мог бы помахать откуда-то сверху», — сказал доктор журналисту.

По словам Рошаля, число смертей от коронавируса в России «относительно низкое». Этому способствовали в том числе принятые властями противоэпидемические меры. Однако продлевать режим нерабочих дней и самоизоляции в стране не нужно, уверен доктор, потому что «надеть колпак на экономику невозможно». «Жить надо спокойно. Я против истерики. От коронавируса человечество не умрет. Оно перенесло оспу, холеру, чуму и многие другие заболевания», — напомнил Рошаль.

Он отметил, что в Россию во время пандемии «пришла не одна напасть, а две напасти» — помимо коронавируса для страны «отягощающим моментом стало падение цен на нефть и связанное с этим ослабление курса рубля», что также отразилось на состоянии экономики.