В Адыгее площадь посевов элитной пшеницы увеличили до 35%

Это на 10% больше уровня 2019 прошлого года, сообщили 15 июня порталу Юга.ру в министерстве сельского хозяйства республики. Всего под урожай 2020 года семенами высоких репродукций засеяно 35% от общей площади посевов при научно рекомендованной норме в 15%.

Для сортообновления и сортосмены высеяно 197,3 тонн оригинальных семян озимой пшеницы. Новыми перспективными сортами семян Адыгея обеспечена благодаря сотрудничеству с Национальным центром зерна имени П. П. Лукьяненко, добавили в минсельхозе республики.

«В республике были приняты все меры, чтобы сохранить посевы озимых и завершить сев яровых культур в оптимальные сроки. Сейчас очень важный этап — нужно сконцентрировать все усилия на уборке урожая. Как и прежде, важно обеспечить хороший темп работ, учитывать все факторы, которые влияют на уборочную кампанию», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В целом предстоит убрать озимые культуры на площади 115,3 тыс. га, это почти на 6 тыс. га выше уровня прошлого года. Главная зерновая культура — озимая пшеница, площадь посевов которой составляет около 91,7 тыс. га. Сев яровых культур на площади 104,5 тыс. га завершен в оптимальные агротехнические сроки. Яровые зерновые культуры посеяли на площади 35 тыс. га, в том числе рис — на 9,6 тыс. га, что больше прошлого года на 400 га.