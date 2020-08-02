На первую «Ласточку» из Адлера в Анапу купили почти все билеты

Напомним, о новом маршруте скоростного поезда стало известно 28 июля. Первый рейс из Адлера отправился 1 августа в 13:25. В пресс-службе СКЖД сообщили, что на него купили почти все билеты. Из Анапы поезд впервые уехал рано утром 2 августа.

Напомним, рейсы № 829/830 Адлер — Краснодар — Анапа будут курсировать ежедневно. Из Адлера поезд будет выезжать в 13:25, а прибывать в Анапу в 21:13. В обратном направлении из Анапы «Ласточка» отправится в 5:28 и прибудет в Адлер в 13:16. Время в пути составит 7 часов 48 минут. На маршруте будут остановки на станциях Хоста, Сочи, Дагомыс, Лоо, Лазаревская, Туапсе, Горячий ключ, Краснодар, Разъезд 9 километр, Абинская, Афипская, Варениковская.

Купить билеты на «Ласточки» можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте РЖД и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Стоимость билета начинается от 1 тыс. 448 рублей.