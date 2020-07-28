«Ласточки» Адлер — Анапа начнут ходить с 1 августа

Краснодарский край

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В Краснодарском крае с 1 августа «Ласточки» свяжут Адлер и Анапу

РЖД запустит новый маршрут дневного экспресса Адлер — Краснодар — Анапа. Поезд № 829/830 Адлер — Анапа будет курсировать ежедневно. Первая поездка из Адлера состоится 1 августа, из Анапы — 2 августа. 

Из Адлера поезд будет отправляться в 13:25, а прибывать в Анапу в 21:13. В обратном направлении из Анапы «Ласточка» будет отправляться в 5:28 и прибывать в Адлер в 13:16. Время в пути составит 7 часов 48 минут. На маршруте будут остановки на станциях Хоста, Сочи, Дагомыс, Лоо, Лазаревская, Туапсе, Горячий ключ, Краснодар, Разъезд 9 километр, Абинская, Афипская, Варениковская.

Купить билеты на «Ласточки» можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте РЖД и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Стоимость билета начинается от 1 тыс. 448 рублей. 

Напомним, с конца июня «Ласточки» снова начали ходить из Ростова в Анапу, Новороссийск и Туапсе. С 1 июля возобновил работу рельсобус, который ходит через Крымский мост — из Анапы в Керчь и Феодосию.

Анапа Железная дорога Поезда РЖД Сочи

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