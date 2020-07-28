«Ласточки» Адлер — Анапа начнут ходить с 1 августа

В Краснодарском крае с 1 августа «Ласточки» свяжут Адлер и Анапу

РЖД запустит новый маршрут дневного экспресса Адлер — Краснодар — Анапа. Поезд № 829/830 Адлер — Анапа будет курсировать ежедневно. Первая поездка из Адлера состоится 1 августа, из Анапы — 2 августа.

Из Адлера поезд будет отправляться в 13:25, а прибывать в Анапу в 21:13. В обратном направлении из Анапы «Ласточка» будет отправляться в 5:28 и прибывать в Адлер в 13:16. Время в пути составит 7 часов 48 минут. На маршруте будут остановки на станциях Хоста, Сочи, Дагомыс, Лоо, Лазаревская, Туапсе, Горячий ключ, Краснодар, Разъезд 9 километр, Абинская, Афипская, Варениковская.

Купить билеты на «Ласточки» можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте РЖД и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Стоимость билета начинается от 1 тыс. 448 рублей.