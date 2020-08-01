В Сочи умерла женщина с коронавирусом, всего в крае скончались 114 человек

1 августа оперштаб Краснодарского края рассказал о еще одной смерти человека с COVID-19

Как писали Юга.ру, за последние сутки в Краснодарском крае подтвердили инфекцию еще у 99 человек. Всего коронавирус выявили у 8 тыс. 365 человек. Из них выздоровели 7 тыс. 265 кубанцев, умерли 114 человек. О последнем летальном случае стало известно сегодня.

Как рассказали в краевом оперштабе 1 августа, коронавирусом заразилась 68-летняя жительница Сочи. У нее подтвердили инфекцию, после чего госпитализировали в городскую инфекционную больницу. Пациентку подключили к ИВЛ, однако спасти ее не удалось.

Женщина имела также сопутствующие заболевания — атеросклероз и гипертоническую болезнь, добавили в региональном минздраве.