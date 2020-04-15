В Сочи произошло два лесных пожара. Фото

За прошедшие сутки в Сочи произошло два природных пожара

Работу осложняла сухая ветреная погода. В 15:00 пожар был полностью ликвидирован.

«Площадь возгорания сухой листвы и травы составила 0,5 га. В тушении пожара задействованы 12 сотрудников национального парка, два автомобиля, 4 воздуходува и 4 ранца», — сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Возгорание лесной подстилки произошло 15 апреля в Дагомысском лесничестве в районе села Верхнерусское Лоо. Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило в 7:30.

Другой лесной пожар начался днем 14 апреля в горно-лесной местности в районе села Барановка, ниже улицы Братьев Еремян. Подлесок и трава вспыхнули на площади 0,6 га.

«Тушение низового пожара продолжалось вплоть до позднего вечера, работу осложнял сильный ветер, постоянно раздувающий огонь», — рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

В администрации города-курорта напомнили, что 15-16 апреля в Сочи сохраняется чрезвычайная пожароопасность.