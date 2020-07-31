В Сочи погибла девушка в упавшем в обрыв УАЗе

Краснодарский край

Распечатать

В Лазаревском районе Сочи ночью 30 июля автомобиль УАЗ съехал в обрыв, одна из пассажирок погибла, двое госпитализированы с травмами

Инцидент произошел на дороге, которая соединяет села Татьяновка и Алексеевка 30 июля около 23:00. Эту информацию порталу Юга.ру подтвердил источник в правоохранительных органах. По его словам, водитель вышел из машины поговорить по телефону, а УАЗ с тремя пассажирами оставил припаркованным на обочине. Машина начала катиться в кювет. 

В результате падения автомобиля в обрыв, погибла 26-летняя девушка, еще два человека пострадали. По данному инциденту проводится проверка, уточняются все обстоятельства, связанные с гибелью пассажирки.

За последнюю неделю в Сочи произошло несколько серьезных автомобильных аварий. 28 июля на горной дороге на Красную Поляну столкнулись две машины, пострадали три ребенка и двое взрослых. А 30 июля в массовом ДТП пострадали трое.

ДТП смерть Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи погибла девушка в упавшем в обрыв УАЗе
Мужчине, ударившего винтовкой сотрудницу тира в Анапе, назначили 200 тысяч рублей штрафа
Тремя новыми жертвами коронавируса на Кубани стали пациенты из Сочи, Краснодара и Динской
На Кубани выборы губернатора продлятся три дня
Суд наказал новороссийца штрафом в 20 тыс. рублей за негативный отзыв о детском враче. Делом занялась краевая коллегия судей
МЧС предупредило о сильных ливнях на Кубани в первые выходные августа

Лента новостей

Статьи

12 крымских пещер. Едем знакомиться

Статьи

Берегись «автоюриста»

Как не стать очередной жертвой страховых мошенников

Фоторепортажи

В Краснодаре заработал бассейн‑долгострой

Когда откроют запись?

Реклама на портале