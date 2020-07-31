В Сочи погибла девушка в упавшем в обрыв УАЗе

В Лазаревском районе Сочи ночью 30 июля автомобиль УАЗ съехал в обрыв, одна из пассажирок погибла, двое госпитализированы с травмами

Инцидент произошел на дороге, которая соединяет села Татьяновка и Алексеевка 30 июля около 23:00. Эту информацию порталу Юга.ру подтвердил источник в правоохранительных органах. По его словам, водитель вышел из машины поговорить по телефону, а УАЗ с тремя пассажирами оставил припаркованным на обочине. Машина начала катиться в кювет.

В результате падения автомобиля в обрыв, погибла 26-летняя девушка, еще два человека пострадали. По данному инциденту проводится проверка, уточняются все обстоятельства, связанные с гибелью пассажирки.

За последнюю неделю в Сочи произошло несколько серьезных автомобильных аварий. 28 июля на горной дороге на Красную Поляну столкнулись две машины, пострадали три ребенка и двое взрослых. А 30 июля в массовом ДТП пострадали трое.