Количество погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму увеличилось до восьми

Крым

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Полиция 31 июля рассказала подробности ДТП в Крыму, в котором погибли восемь человек

Напомним, микроавтобус Mercedes Sprinter перевозил пассажиров из Краснодара в Севастополь. На трассе «Таврида» возле Белогорска он врезался в стоящий КамАЗ с прицепом, сообщил RT.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму уточнили, что сигнал об аварии поступил в 5:15. Всего в маршрутке было 15 человек, в том числе двое детей. Погибли восемь человек, семерых пострадавших доставили в больницу. По данным медиков, один ребенок находится в тяжелом состоянии.

При этом глава Белогорского района Крыма Галина Перелович сообщила, что госпитализировали четыре человека, в том числе беременную женщину. В МВД также заявили о четырех пострадавших, написал ТАСС.

По предварительным данным, водитель уснул за рулем. Он занимался частным извозом на микроавтобусе, зарегистрированном в Краснодарском крае, уточнил телеканал «360». На место выехали следователи.

ДТП Крым МЧС смерть

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