Еще два пациента с коронавирусом умерли на Кубани

Напомним, в крае продолжается рост выявленных случаев заражения коронавирусом. 30 июля на Кубани подтвердили COVID-19 у 98 человек. За все время наблюдения в регионе зфиксировали инфекцию у 8 тыс. 170 человек. Из них выздоровели 7 тыс. пациентов, умерли 110 человек. О двух последних летальных случаях краевой оперштаб сообщил 30 июля.

79-летняя жительница Сочи плохо себя почувствовала 10 июля, через пять дней у нее подтвердили коронавирус. С 19 июля женщина находилась на искусственной вентиляции легких. У пациентки развилась двусторонняя полисегментарная тотальная пневмония и синдром полиорганной недостаточности. Кроме того, больная имело сердечно-сосудистое заболевание и сахарный диабет.

Еще один житель Сочи, 67-летний мужчина, заболел 12 июля. У него поднялась температура и появилась слабость. В краевом оперативном штабе сообщили, что мужчина самостоятельно не лечился и не обращался за помощью. 16 июля сочинца госпитализировали, через 5 дней подключили в аппарату ИВЛ. Анализ на COVD-19 оказался положительным.

Пациент имел двустороннюю полисегментарную тотальную пневмонию и синдром полиорганной недостаточности. Кроме того, мужчина страдал гипертонией и сахарным диабетом.