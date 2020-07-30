На трассе на Кубани воспламенилась фура

Краснодарский край

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В Тихорецком районе 30 июля на федеральной трассе загорелся грузовик

В паблике «Туподар» опубликовали видео, снятое на федеральной трассе М-29 «Кавказ» в станице Юго-Северной. На кадрах видно, как на дороге горит грузовик, спасатели поливают его водой из шлангов. Происходит взрыв, но несмотря на это, пожарные продолжают тушить огонь.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, информация о пожаре поступила диспетчеру Тихорецкого пожарно-спасательного гарнизона в 12:41, на место были направлены спасатели.

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В 12:52 пожарные подразделения МЧС России прибыли на место происшествия и установили, что загорелся грузовой автомобиль, площадь пожара — 30 кв. метров. В тушении огня задействовали 3 спецмашины и 14 человек личного состава МЧС России.

В 13:49 пожар был локализован, а в 14:10 — ликвидирован.

Ранее Юга.ру рассказывали о подобном происшествии. В Новороссийске в апреле на Сухумском шоссе загорелся большегруз.

А в конце мая в соцсетях и мессенджерах распространилось видео якобы из Краснодарского края, на котором взрывается бензовоз. В полиции назвали эту информацию фейком.  

Дороги МЧС Пожароопасность Пожары Транспорт

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