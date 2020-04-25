В Новороссийске загорелась кабина большегруза

Огонь был ликвидирован, на месте работали 4 человека и 1 единица техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.