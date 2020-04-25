В Новороссийске загорелась кабина большегруза
Краснодарский край Анастасия Панькова
В Новороссийске 24 апреля на Сухумском шоссе загорелся грузовик
Вызов диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона МЧС поступил в 18:08. Прибывшие на место пожарные установили, что загорание грузовика произошло после ДТП.
Огонь был ликвидирован, на месте работали 4 человека и 1 единица техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, накануне вечером, 23 апреля, в Сочи начался пожар в помещении около заправки.