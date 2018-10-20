В Краснодарском театре драмы назначили нового главного режиссера

Краснодарский край

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Новым главным режиссером Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького стал Константин Демидов

Нового руководителя труппе представили заместитель министра культуры Краснодарского края Александр Никитин и директор театра Ирина Репина.

40-летний Константин Демидов окончил рязанский филиал Московского госуниверситета культуры и искусств, Российскую академию театрального искусства (ГИТИС), Театральный институт имени Б. Щукина (режиссерский факультет, курс Леонида Хейфеца). Является членом гильдии режиссеров России и победителем конкурса Союза театральных деятелей России «Театральный разъезд», дипломант и лауреат профильных конкурсов и фестивалей.

В фильмографии Демидова около 50 художественных фильмов и сериалов, в ряде из них он выступил режиссером и продюсером. Краснодарским театралам Демидов знаком по своим постановкам в Молодежном театре ТО «Премьера» — «Событие» по В. Набокову и «Гедда Габлер» Г. Ибсена.

Прежний главный режиссер драмтеатра — Радион Букаев возглавил труппу Театра защитника Отечества, созданного в Краснодаре на базе Дома офицеров. Премьера первого спектакля театра «Ночные ведьмы» состоится 26 октября. Он посвящен 75-летию освобождения Кубани от фашистских захватчиков и поставлен по пьесе, написанной коллективом театра.

Краснодар Театры
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