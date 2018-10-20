В Краснодарском театре драмы назначили нового главного режиссера

Новым главным режиссером Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького стал Константин Демидов

Нового руководителя труппе представили заместитель министра культуры Краснодарского края Александр Никитин и директор театра Ирина Репина.

40-летний Константин Демидов окончил рязанский филиал Московского госуниверситета культуры и искусств, Российскую академию театрального искусства (ГИТИС), Театральный институт имени Б. Щукина (режиссерский факультет, курс Леонида Хейфеца). Является членом гильдии режиссеров России и победителем конкурса Союза театральных деятелей России «Театральный разъезд», дипломант и лауреат профильных конкурсов и фестивалей.

В фильмографии Демидова около 50 художественных фильмов и сериалов, в ряде из них он выступил режиссером и продюсером. Краснодарским театралам Демидов знаком по своим постановкам в Молодежном театре ТО «Премьера» — «Событие» по В. Набокову и «Гедда Габлер» Г. Ибсена.

Прежний главный режиссер драмтеатра — Радион Букаев возглавил труппу Театра защитника Отечества, созданного в Краснодаре на базе Дома офицеров. Премьера первого спектакля театра «Ночные ведьмы» состоится 26 октября. Он посвящен 75-летию освобождения Кубани от фашистских захватчиков и поставлен по пьесе, написанной коллективом театра.