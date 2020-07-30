В Адыгее растет количество заболевших коронавирусом среди неработающих людей
Роспотребнадзор Адыгеи 30 июля на заседании оперштаба республики представил анализ распространения заболевания коронавирусом
Напомним, 9 июля глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ о переходе на третий этап снятия ограничительных мер по коронавирусу. Согласно документу, с 10 июля в республике возобновили работу все предприятия торговли и сферы услуг, досуговые заведения, детские игровые комнаты, кинотеатры, в том числе расположенные в торговых центрах.
По данным Роспотребнадзора по Адыгее, с этого периода коэффициент распространения заболевания в республике существенно не менялся. Сегодня он составляет 1,07%. За последнюю неделю заболел 251 человек, из них только 65 — работающие граждане, в основном из системы здравоохранения, пищевой промышленности и госслужбы. Таким образом, из общего числа заболевших почти 69% — неработающие жители Адыгеи.
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За полгода в республике зарегистрировали 1 тыс. 650 случаев внебольничной пневмонии, что на 15% выше аналогичного показателя прошлого года. При этом за пять месяцев от пневмонии умерло 26 человек, что на 39% меньше, чем за пять месяцев прошлого года. Однако с мая отмечается тенденция к росту смертности от пневмонии, сообщил 30 июля министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.
По данным оперативного штаба Адыгеи, к 30 июля в регионе выявили 2 тыс. 747 случаев заболевания коронавирусом, из них 33 — за последние сутки. На лечении находятся 615 человек, в реанимации — 13 человек, к ИВЛ никто не подключен. Выздоровевших — 2 тыс. 112 человек.
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