В Адыгее растет количество заболевших коронавирусом среди неработающих людей

Напомним, 9 июля глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ о переходе на третий этап снятия ограничительных мер по коронавирусу. Согласно документу, с 10 июля в республике возобновили работу все предприятия торговли и сферы услуг, досуговые заведения, детские игровые комнаты, кинотеатры, в том числе расположенные в торговых центрах.

По данным Роспотребнадзора по Адыгее, с этого периода коэффициент распространения заболевания в республике существенно не менялся. Сегодня он составляет 1,07%. За последнюю неделю заболел 251 человек, из них только 65 — работающие граждане, в основном из системы здравоохранения, пищевой промышленности и госслужбы. Таким образом, из общего числа заболевших почти 69% — неработающие жители Адыгеи.