В Сочи спасатели вытащили из моря туристку, которая тонула из-за судороги

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи 29 июля пляжные спасатели вытащили из воды тонущую женщину, у которой случилась судорога

Как сообщили 30 июля в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, инцидент произошел накануне вечером на пляже «Альбатрос» в Центральном районе Сочи. Туристка плыла у первой линии буйков. В этот момент у нее свело ногу судорогой, и она стала тонуть.

По словам очевидцев, на пляже началась суматоха, отдыхающие вразнобой звали на помощь, тем временем утопающая захлебывалась.

Читайте также:

Двое пляжных спасателей отреагировали на ситуацию — они подхватили пострадавшую в море и направились в сторону берега. Вскоре с ним подключился третий мужчина. Они вытащили туристку из моря и доставили в пляжный медпункт, где ей оказали помощь.

В этом курортном сезоне Юга.ру не раз рассказывали о происшествиях на курортах Черноморского побережья, некоторые из них заканчивались трагедией. В Анапе 27 июня на надувном матрасе унесло в Черное море мальчика и мужчину, их нашли живыми и на вертолете доставили на берег. В Славянском районе 27 июля в море утонули ребенок и взрослый, который пытался его спасти. А 29 июля сотрудники МЧС на Ясенской Косе в Приморско-Ахтарском районе спасли пятилетнюю девочку, которую унесло в море.

МЧС Пляжи Сочи Черное море

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Под Анапой произошел крупный пожар
В Сочи спасатели вытащили из моря туристку, которая тонула из-за судороги
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору дынь и арбузов
Под Геленджиком начали реконструкцию трассы
Руководитель Гидрометцентра предрек возвращение дождей на Кубань
В Краснодаре ищут мужчину с розовым шрамом над бровью

Лента новостей

В эти выходные состоится первый в истории матч женской команды «Краснодара»

Статьи

«Выходили в море на сутки, но не погружались — могли взорваться»

История «краснодарской» подводной лодки с Затона

Статьи

Сильная половина

За что борются краснодарские феминистки

Реклама на портале