В Сочи спасатели вытащили из моря туристку, которая тонула из-за судороги

В Сочи 29 июля пляжные спасатели вытащили из воды тонущую женщину, у которой случилась судорога

Как сообщили 30 июля в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, инцидент произошел накануне вечером на пляже «Альбатрос» в Центральном районе Сочи. Туристка плыла у первой линии буйков. В этот момент у нее свело ногу судорогой, и она стала тонуть.

По словам очевидцев, на пляже началась суматоха, отдыхающие вразнобой звали на помощь, тем временем утопающая захлебывалась.