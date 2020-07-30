В Сочи спасатели вытащили из моря туристку, которая тонула из-за судороги
В Сочи 29 июля пляжные спасатели вытащили из воды тонущую женщину, у которой случилась судорога
Как сообщили 30 июля в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, инцидент произошел накануне вечером на пляже «Альбатрос» в Центральном районе Сочи. Туристка плыла у первой линии буйков. В этот момент у нее свело ногу судорогой, и она стала тонуть.
По словам очевидцев, на пляже началась суматоха, отдыхающие вразнобой звали на помощь, тем временем утопающая захлебывалась.
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Двое пляжных спасателей отреагировали на ситуацию — они подхватили пострадавшую в море и направились в сторону берега. Вскоре с ним подключился третий мужчина. Они вытащили туристку из моря и доставили в пляжный медпункт, где ей оказали помощь.
В этом курортном сезоне Юга.ру не раз рассказывали о происшествиях на курортах Черноморского побережья, некоторые из них заканчивались трагедией. В Анапе 27 июня на надувном матрасе унесло в Черное море мальчика и мужчину, их нашли живыми и на вертолете доставили на берег. В Славянском районе 27 июля в море утонули ребенок и взрослый, который пытался его спасти. А 29 июля сотрудники МЧС на Ясенской Косе в Приморско-Ахтарском районе спасли пятилетнюю девочку, которую унесло в море.
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