На Кубани пятилетнюю девочку унесло в море на матрасе в форме лебедя
На Ясенской Косе в Приморско-Ахтарском районе сотрудники МЧС 29 июля спасли пятилетнюю девочку, которую унесло в море
Накануне в 16:30 спасателям сообщили, что на Ясенской Косе в акватории Азовского моря унесло пятилетнюю девочку на надувном матрасе в форме лебедя. Отец пытался спасти ребенка, ему на помощь приехали 10 спасателей и 5 единиц техники.
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Около 17:00 девочку на матрасе поймали на расстоянии 3 км от берега: все это время ребенок спал. Медицинская помощь ей не потребовалась. По пути сотрудники «Кубань-СПАС» забрали в море отца ребенка, который пытался вплавь догнать дочь.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю отметили, что семья отдыхала в запрещенном для купания месте.
Напомним, 27 июля в Славянском районе утонули ребенок и взрослый, который пытался его спасти.
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