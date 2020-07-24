На пляже в Сочи установили муляж спасателя

Краснодарский край

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В Сочи на одном из санаторных пляжей поселка Кудепста в июле установили на вышке муляж спасателя

Чучело одели по форме: в кепку и форменную футболку. Фотографии деревянного спасателя 19 июля опубликовали в блоге на сайте «ПриветСочи.ру».

«Очевидно же, что это шутка», — прокомментировали порталу Юга.ру в администрации Сочи.

В середине июня на сайте городской мэрии сообщалось, что безопасность на сочинских пляжах обеспечивают более 700 матросов-спасателей. Каждый из них прошел специальный отбор и обучение. Для работы на пляже спасатели должны хорошо плавать, нырять, уметь оказывать первую медицинскую помощь. Переаттестацию они проходят ежегодно. Сочинские пляжи работают с 8:00 и до 20:00, в это время на месте дежурят профессионалы.

Ранее Юга.ру рассказывали о другом курьезе, который произошел в Сочи в нынешнем летнем сезоне. В июле в соцсетях появилось видео, на котором курортница искупалась в море в коронавирусном спецкостюме и медицинской маске.

Безопасность Курорты и туризм Пляжи Сочи

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