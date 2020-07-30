Энергетики отремонтировали шесть ключевых ЛЭП под Новороссийском
Специалисты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» провели капремонт шести высоковольтных линий электропередачи 35-110 кВ
Эти энергообъекты — важнейшее транзитное звено. Они поставляют электроэнергию более 300 тыс. бытовым потребителям, 30 соцобъектам и 15 градообразующим предприятиям Новороссийска. На ремонтные работы направлено более 10 млн рублей.
Специалисты заменили свыше 4,6 тыс. устаревших изоляторов на новые стеклянные, отремонтировали 7 фундаментов под опорами ЛЭП, установили 695 комплектов линейно-сцепной арматуры и 33 комплекта птицезащитных устройств. Для защиты оборудования от грозовых перенапряжений энергетики заменили 1,6 км грозозащитного троса и расчистили от растительности свыше 14,8 га трасс линий электропередачи.
Читайте также:
Модернизация высоковольтной сети была выполнена в рамках ремонтной программы предприятия на 2020 год. Это позволит предупредить технологические нарушения и обеспечить бесперебойным и качественным электроснабжением города в период осенне-зимних нагрузок.
Новороссийск зовет:
Юго-Западные электросети обслуживают Абинский, Крымский, Анапский, Геленджикский и Новороссийский районы Краснодарского края. На балансе предприятия находятся 77 подстанций классом напряжения 35-110 кВ, крупнейшие из которых — «Новороссийская», «РИП», «Анапская», «Южная», «Холмская», «Джемете», «Варениковская», «Геленджик» и «Северо-Западная».
Обслуживание электросетей производится в сложных климатических условиях юго-западного энергорайона Краснодарского края, который отнесен к числу особых в связи с гололедообразованием и большими ветровыми нагрузками.
Читайте также
История «краснодарской» подводной лодки с Затона