Энергетики отремонтировали шесть ключевых ЛЭП под Новороссийском

Эти энергообъекты — важнейшее транзитное звено. Они поставляют электроэнергию более 300 тыс. бытовым потребителям, 30 соцобъектам и 15 градообразующим предприятиям Новороссийска. На ремонтные работы направлено более 10 млн рублей.

Специалисты заменили свыше 4,6 тыс. устаревших изоляторов на новые стеклянные, отремонтировали 7 фундаментов под опорами ЛЭП, установили 695 комплектов линейно-сцепной арматуры и 33 комплекта птицезащитных устройств. Для защиты оборудования от грозовых перенапряжений энергетики заменили 1,6 км грозозащитного троса и расчистили от растительности свыше 14,8 га трасс линий электропередачи.