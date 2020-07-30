Энергетики отремонтировали шесть ключевых ЛЭП под Новороссийском

Партнерский Краснодарский край

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Специалисты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» провели капремонт шести высоковольтных линий электропередачи 35-110 кВ

Эти энергообъекты — важнейшее транзитное звено. Они поставляют электроэнергию более 300 тыс. бытовым потребителям, 30 соцобъектам и 15 градообразующим предприятиям Новороссийска. На ремонтные работы направлено более 10 млн рублей.

Специалисты заменили свыше 4,6 тыс. устаревших изоляторов на новые стеклянные, отремонтировали 7 фундаментов под опорами ЛЭП, установили 695 комплектов линейно-сцепной арматуры и 33 комплекта птицезащитных устройств. Для защиты оборудования от грозовых перенапряжений энергетики заменили 1,6 км грозозащитного троса и расчистили от растительности свыше 14,8 га трасс линий электропередачи.

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Модернизация высоковольтной сети была выполнена в рамках ремонтной программы предприятия на 2020 год. Это позволит предупредить технологические нарушения и обеспечить бесперебойным и качественным электроснабжением города в период осенне-зимних нагрузок.

Новороссийск зовет:

Юго-Западные электросети обслуживают Абинский, Крымский, Анапский, Геленджикский и Новороссийский районы Краснодарского края. На балансе предприятия находятся 77 подстанций классом напряжения 35-110 кВ, крупнейшие из которых — «Новороссийская», «РИП», «Анапская», «Южная», «Холмская», «Джемете», «Варениковская», «Геленджик» и «Северо-Западная».

Обслуживание электросетей производится в сложных климатических условиях юго-западного энергорайона Краснодарского края, который отнесен к числу особых в связи с гололедообразованием и большими ветровыми нагрузками.

Капремонт Кубаньэнерго Новороссийск Энергетика

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