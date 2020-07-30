В Адыгее на нацпроекты в 2020 году направят 4,2 млрд рублей
В Адыгее в 2020 году реализуется 50 региональных проектов в рамках 11 национальных проектов
Общий объем их финансирования в этом году составляет 4,2 млрд рублей, из них 3,6 млрд рублей — средства федерального бюджета.
Так, в отрасль медицины направлено 829 млн рублей. Ведутся работы по переоснащению Адыгейского республиканского онкодиспансера, Адыгейской республиканской и Майкопской городской больниц. Из 141 единицы медтехники уже поставлено 118. Дооснащается оборудованием детский диагностический центр и детские поликлинические отделения.
По региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» ведется строительство 23 фельдшерско-акушерских пунктов на общую сумму 124 млн рублей. Завершение работ запланировано до конца года.
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Финансовое обеспечение нацпроекта «Образование» составляет 866 млн рублей. В этом году завершится строительство школы на 1,1 тыс. мест в Майкопе и на 250 мест — в станице Ханской. Ведется капремонт спортзалов в девяти сельских школах. Поставлено цифровое оборудование в 90 образовательных организаций. Создаются мобильный технопарк «Кванториум», центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 15 сельских школ.
В рамках проекта «Демография» завершается строительство одного детсада в Майкопе, начато строительство трех сельских детсадов, построен спорткомплекс с ледовой площадкой в Майкопе, ведется возведение четырех спорткомплексов в муниципалитетах, а также оказана финансовая поддержка более 3,4 тыс. семей при рождении детей. На эти цели направят 1,2 млрд рублей.
«Масштабные работы предусмотрены по проектам "Жилье и городская среда" (181 млн рублей), "Экология" (98 млн рублей), "Цифровая экономика" (4,3 млн рублей), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (267 млн рублей), "Международная кооперация и экспорт" (27 млн рублей)», — сообщили в пресс-службе главы республики.
По словам собеседника, ежеквартально в республике осуществляется мониторинг 151 показателя, отражающего эффективность реализации нацпроектов. Для выполнения задач по организации проектной деятельности и мониторингу реализации нацпроектов в образовано управление главы Адыгеи по реализации нацпроектов.
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