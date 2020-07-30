В Адыгее на нацпроекты в 2020 году направят 4,2 млрд рублей

В Адыгее в 2020 году реализуется 50 региональных проектов в рамках 11 национальных проектов

Общий объем их финансирования в этом году составляет 4,2 млрд рублей, из них 3,6 млрд рублей — средства федерального бюджета.

Так, в отрасль медицины направлено 829 млн рублей. Ведутся работы по переоснащению Адыгейского республиканского онкодиспансера, Адыгейской республиканской и Майкопской городской больниц. Из 141 единицы медтехники уже поставлено 118. Дооснащается оборудованием детский диагностический центр и детские поликлинические отделения.

По региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» ведется строительство 23 фельдшерско-акушерских пунктов на общую сумму 124 млн рублей. Завершение работ запланировано до конца года.