В Адыгее по нацпроекту отремонтируют более 40 участков дорог

В Адыгее на реализацию регионального проекта «Безопасные дороги» с 2019 по 2024 годы планируют потратить более 3,3 млрд рублей

«Нам важно сохранить жизни людей. Все мероприятия, намеченные в рамках нацпроекта, необходимо выполнять в полном объеме. Берите на вооружение передовые методики в дорожном строительстве. Кроме того, важно повышать эффективность профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности на автодорогах республики», — подчеркнул глава республики Мурат Кумпилов.

По информации регионального минстроя, в прошлом году на ремонт дорог по нацпроекту выделили 463,4 млн рублей. В этом году предусмотрели почти 476 млн. рублей. Их потратят на ремонт 41 объекта в Майкопе и поселке Яблоновском, сообщили 20 февраля в пресс-службе администрации главы Адыгеи.

«Всего в этом году по нацпроекту планируется отремонтировать 35,86 км дорог регионального значения и 11,9 км дорог местного значения городских агломераций. Все работы планируется завершить до 1 августа 2020 года», — пояснил руководитель минстроя Адыгеи Валерий Картамышев.