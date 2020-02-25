В Адыгее введут общественный контроль за реализацией нацпроектов

На заседании Общественной палаты республики 25 февраля глава Адыгеи Мурат Кумпилов сказал, что власти региона рассчитывают на действенность общественного контроля для исполнения нацпроектов, а также поручений по повышению зарплаты бюджетникам и работникам внебюджетной сферы. Руководитель республики указал на непобедимость активизации общественников в составе комиссий, советов и рабочих групп при органах исполнительной власти.

Также на заседании рассмотрели вопросы, касающиеся общественного контроля в сфере потребительского рынка, повышения эффективности работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, организации волонтерского движения в здравоохранении.

«Мы добиваемся того, чего ждут от нас люди: создаем условия, которые позволят комфортно жить и работать в республике. Участие общественников, самих жителей — одна из главных составляющих такой работы», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи поставил задачу перед руководителями министерств — строго следовать дорожным картам по нацпроектам.

«Каждый национальный проект предусматривает конкретные мероприятия, которые должны повлиять на качество жизни населения. Для этого выделяются существенные средства из федерального и регионального бюджетов. Необходимо принять все меры для их эффективного и своевременного освоения. Необходимо строго следовать дорожным картам по каждому нацпроекту. Нарушение сроков недопустимо. Важно предусматривать и предупреждать все негативные факторы, чтобы проводить работы в плановом порядке, а по возможности и с опережением графика», — заключил Кумпилов