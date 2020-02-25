В Адыгее введут общественный контроль за реализацией нацпроектов
Руководство Адыгеи решило привлечь общественный контроль, который будет следить за ходом реализации нацпроектов
На заседании Общественной палаты республики 25 февраля глава Адыгеи Мурат Кумпилов сказал, что власти региона рассчитывают на действенность общественного контроля для исполнения нацпроектов, а также поручений по повышению зарплаты бюджетникам и работникам внебюджетной сферы. Руководитель республики указал на непобедимость активизации общественников в составе комиссий, советов и рабочих групп при органах исполнительной власти.
Также на заседании рассмотрели вопросы, касающиеся общественного контроля в сфере потребительского рынка, повышения эффективности работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, организации волонтерского движения в здравоохранении.
«Мы добиваемся того, чего ждут от нас люди: создаем условия, которые позволят комфортно жить и работать в республике. Участие общественников, самих жителей — одна из главных составляющих такой работы», — подчеркнул Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи поставил задачу перед руководителями министерств — строго следовать дорожным картам по нацпроектам.
«Каждый национальный проект предусматривает конкретные мероприятия, которые должны повлиять на качество жизни населения. Для этого выделяются существенные средства из федерального и регионального бюджетов. Необходимо принять все меры для их эффективного и своевременного освоения. Необходимо строго следовать дорожным картам по каждому нацпроекту. Нарушение сроков недопустимо. Важно предусматривать и предупреждать все негативные факторы, чтобы проводить работы в плановом порядке, а по возможности и с опережением графика», — заключил Кумпилов