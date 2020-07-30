В Адыгее снимут запрет на проведение спортивных соревнований

Напомним, соответствующий указ подписал глава Адыгеи Мурат Кумпилов в рамках перехода на третий этап снятия ограничительных мер по коронавирусу. Согласно документу, с 10 июля открылись фитнес-центры и другие спортивные организаций. Однако число участников групповых спортивных занятий не должно превышать 20 человек.

С 1 августа 2020 года разрешат организацию и проведение профессиональных и любительских спортивных соревнований, в том числе со зрителями при условии заполнения не более 10% мест спортивного сооружения. Продолжает действовать и главное условие — соблюдение требований Роспотребнадзора: социальное дистанцирование, масочный режим и ограничение участников массовых мероприятий до 50 человек одновременно.

В республиканском комитете по физической культуре и спорту сообщили, что снятие ограничения на массовые спортивные мероприятия в Адыгее начнется с участия в полумарафоне «ЗаБег.РФ», который состоится 2 августа. В 9:00 на старт выйдут более 100 тыс. участников со всей России. Бегунам предстоит преодолеть дистанцию в 21, 10, 5 километров или 1520 метров на выбор.

«В Адыгее полумарафон будет проводиться в каждом муниципальном образовании, чтобы не допустить скопления граждан. В Майкопе маршрут пройдет по территории республиканского стадиона и городского парка, также определены маршруты и в других муниципальных образованиях», — сообщили в спорткомитете региона.