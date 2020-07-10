В Адыгее открыли фитнес-центры, кафе и кинотеатры

Адыгее с 10 июля перешла на третий этап снятия ограничительных мер по коронавирусу

Соответствующий указ подписал глава республики Мурат Кумпилов. Согласно документу, с 10 июля смогут открыться все предприятия торговли и сферы услуг, досуговые заведения, детские игровые комнаты, кинотеатры, в том числе расположенные в торговых центрах. В пресс-службе главы Адыгеи уточнили, что принимать посетителей организации смогут при условии контроля за их наполняемостью — не более 50% от вместимости.

Также посетителей смогут принимать кафе и другие организации общественного питания. При этом внутри помещения между столиками должно быть расстояние полтора-два метра или перегородка. Эти же требования действуют для фудкортов в торговых центрах. Отметим, что кальяны все еще запрещены.

Власти Адыгеи разрешили массовые мероприятия с численностью не более 50 человек при условии соблюдения масочного режима. Смогут работать все детские сады, однако решение об их открытии принимает каждый муниципалитет самостоятельно, исходя из эпидобстановки.

«В республике до 9 августа включительно сохраняется режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих определенные хронические заболевания», — отметили в пресс-службе главы республики.