В Адыгее открыли фитнес-центры, кафе и кинотеатры

Адыгея

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Адыгее с 10 июля перешла на третий этап снятия ограничительных мер по коронавирусу

Соответствующий указ подписал глава республики Мурат Кумпилов. Согласно документу, с 10 июля смогут открыться все предприятия торговли и сферы услуг, досуговые заведения, детские игровые комнаты, кинотеатры, в том числе расположенные в торговых центрах. В пресс-службе главы Адыгеи уточнили, что принимать посетителей организации смогут при условии контроля за их наполняемостью — не более 50% от вместимости.

Также посетителей смогут принимать кафе и другие организации общественного питания. При этом внутри помещения между столиками должно быть расстояние полтора-два метра или перегородка. Эти же требования действуют для фудкортов в торговых центрах. Отметим, что кальяны все еще запрещены.

Власти Адыгеи разрешили массовые мероприятия с численностью не более 50 человек при условии соблюдения масочного режима. Смогут работать все детские сады, однако решение об их открытии принимает каждый муниципалитет самостоятельно, исходя из эпидобстановки.

«В республике до 9 августа включительно сохраняется режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих определенные хронические заболевания», — отметили в пресс-службе главы республики.

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У организаций осталась возможность сохранить работу в удаленном формате. Также рекомендуется использовать дистанционный способ проведения собраний, совещаний и иных массовых мероприятий.

Напомним, 28 мая Адыгея перешла на первый этап снятия ограничений. В республике разрешили работать непродовольственным магазинам с отдельным входом, парикмахерским и салонам красоты. Также с 10 июня возобновили работу вещевые павильоны и небольшие торговые центры. Ранее в Адыгее разрешили открыть храмы и мечети. С 19 июня заработали летние кафе, с 22 июня — детские сады.

В конце июня власти Адыгеи решили поэтапно открывать туристическую отрасль. Точная дата возобновления работы зависела от коэффициента распространения коронавируса. 6 июля в регионе разрешили возобновить работу объектов туризма отрасли, теперь отдыхающие снова могут посещать водопады Руфабго и плато Лагонаки.

Через два дня республиканское министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства опубликовало указ о возобновлении межрегиональных пассажирских перевозок.

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