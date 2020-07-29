На Кубани молния убила пастуха

Краснодарский край

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В Успенском районе 27 июля 23-летний пастух умер от удара молнии

Жительница села Успенского 27 июля позвонила в Единую дежурно-диспетчерскую службу района и рассказала, что ее муж на дороге недалеко от фермы нашел обгоревшее тело человека. Об этом написала «Сельская газета».

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Специалист ГО и ЧС по Успенскому району Светлана Иванченко рассказала порталу Юга.ру, что тело 23-летнего парня нашел в понедельник в 10:00 владелец фермы в селе Коноково. Обгоревший труп лежал в 20 метрах от дороги. Судмедэкспертиза в Армавире подтвердила, что смерть наступила от удара молнии. По словам Иванченко, подобных происшествий в районе не было очень давно.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру добавили, что проводится проверка.

Несчастные случаи Следственный комитет смерть Успенский район

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