На Кубани молния убила пастуха

Жительница села Успенского 27 июля позвонила в Единую дежурно-диспетчерскую службу района и рассказала, что ее муж на дороге недалеко от фермы нашел обгоревшее тело человека. Об этом написала «Сельская газета» .

Специалист ГО и ЧС по Успенскому району Светлана Иванченко рассказала порталу Юга.ру, что тело 23-летнего парня нашел в понедельник в 10:00 владелец фермы в селе Коноково. Обгоревший труп лежал в 20 метрах от дороги. Судмедэкспертиза в Армавире подтвердила, что смерть наступила от удара молнии. По словам Иванченко, подобных происшествий в районе не было очень давно.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру добавили, что проводится проверка.