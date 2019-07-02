В Сочи от удара молнии погиб курсант-пограничник Московского института ФСБ

В Красной Поляне, недалеко от села Эсто-Садок, 26 июня от удара молнии погиб курсант Московского пограничного института ФСБ

Эту информацию порталу Юга.ру подтвердил источник в правоохранительных органах.

«Произошел несчастный случай. Была сильная гроза», — сказал собеседник.

Судя по фотографиям, размещенным в соцсетях, молния ударила в пограничный столб. На месте погиб курсант первого курса Московского пограничного института ФСБ России. Тело рядового нашли спасатели в 14:20. После проведения реанимационных действий констатировали смерть военнослужащего.

В служебной записке, опубликованной в соцсетях, говорится, что юноша проходил войсковую практику в Сочи с 20 мая. Он должен был вернуться домой 30 июня.