В Краснодаре за один день родилось пять двоен

Новыми жителями Кубани стали пять мальчиков и пять девочек весом от 1,5 до 2,9 кг. В краевом минздраве уточнили, что беременность двойней несет больше рисков по сравнению с одноплодной беременностью.

С начала 2020 года в Краснодарском крае родилось 455 двоен и 4 тройни. Всего на Кубани в этом году родились 33 тыс. 781 ребенок, среди них 17 тыс. 468 мальчиков и 16 тыс. 313 девочек. Самый маленький ребенок при рождении весил 480 граммов, а самый большой — более 5,5 кг, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.