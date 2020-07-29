В Краснодаре за один день родилось пять двоен

Краснодарский край

Распечатать

В перинатальном центре Краснодара 28 июля родилось пять двоен

Новыми жителями Кубани стали пять мальчиков и пять девочек весом от 1,5 до 2,9 кг. В краевом минздраве уточнили, что беременность двойней несет больше рисков по сравнению с одноплодной беременностью.

С начала 2020 года в Краснодарском крае родилось 455 двоен и 4 тройни. Всего на Кубани в этом году родились 33 тыс. 781 ребенок, среди них 17 тыс. 468 мальчиков и 16 тыс. 313 девочек. Самый маленький ребенок при рождении весил 480 граммов, а самый большой — более 5,5 кг, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в начале мая в краснодарской больнице в условиях карантина родились два младенца.

Дети Здравоохранение Краснодар

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре за один день родилось пять двоен
Хабиб проведет бой с Джастином Гейджи
Полумарафон «ЗаБег» в Краснодаре пройдет в новом формате
Фонд Ильи Варламова запустил сбор средств на реставрацию дореволюционной двери в одном из домов Краснодара
В Краснодаре из-за коронавируса в этом году не откроют бассейны на Затоне
В Апшеронском районе подтопило три населенных пункта

Лента новостей

Реклама на портале