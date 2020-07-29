Полумарафон «ЗаБег» в Краснодаре пройдет в новом формате

Забег состоится 2 августа во всех субъектах страны и будет включать в себя четыре дистанции: для новичков — 1,52 км и для взрослых — 5, 10 и 21 км.

В этом году спортсмены смогут сами выбрать удобное время старта и маршрут — участие и результат отследит специальное мобильное приложение. Более подробные инструкции можно изучить при получениии стартового пакета. Его будут выдавать 31 июля и 1 августа в «Беговом магазине» по улице Кубанской Набережной, 1/0 с 9:00 до 21:00. С собой нужно взять паспорт (свидетельство о рождении).

Медали можно будет забрать 2 августа в том же магазине до 19:00. Там же результаты спортсменов занесут в общий рейтинг. Отметим, что на выдачу стартового пакета организаторы просят приходить в маске и перчатках.