В Краснодаре из-за полумарафона «ЗаБег» ограничат движение автомобилей в эти выходные

В центре Краснодара 18 и 19 мая временно ограничат движение автомобилей, чтобы провести полумарафон «ЗаБег»

Полумарафон «ЗаБег» начнется 19 мая в 9:00 в Краснодаре. Однако уже 18 мая с 19:00 до окончания мероприятия для автомобилей закроют участок улицы Буденного от Красноармейской до Красной.

В день забега, 19 мая, с 6:00 до 14:00 закроют отрезки:

на улице Красной — от Северной до Постовой;

на улице Буденного между Коммунаров и Рашпилевской;

на улице Красноармейской — между Длинной и Головатого.

В этот же день с 6:00 до окончания забега запретят движение автомобилей на участках:

улицы Красной от Северной до Длинной;

улицы Буденного от Коммунаров до Рашпилевской;

улицы Красноармейской от Длинной до Кузнечной.

Также в день полумарафона с 9:00 до конца мероприятия ограничат проезд от улицы Красноармейской до Рашпилевской по улицам Головатого, Кузнечной, Длинной, Пашковской, Горького, Чапаева, Карасунской, Гоголя, Гимназической, Ленина, Орджоникидзе, Мира, Комсомольской и Советской.

Полумарафон «ЗаБег» пройдет одновременно в 19 городах России. В Краснодаре это пятый забег с начала года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.