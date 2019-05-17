В Краснодаре из-за полумарафона «ЗаБег» ограничат движение автомобилей в эти выходные
В центре Краснодара 18 и 19 мая временно ограничат движение автомобилей, чтобы провести полумарафон «ЗаБег»
Полумарафон «ЗаБег» начнется 19 мая в 9:00 в Краснодаре. Однако уже 18 мая с 19:00 до окончания мероприятия для автомобилей закроют участок улицы Буденного от Красноармейской до Красной.
В день забега, 19 мая, с 6:00 до 14:00 закроют отрезки:
- на улице Красной — от Северной до Постовой;
- на улице Буденного между Коммунаров и Рашпилевской;
- на улице Красноармейской — между Длинной и Головатого.
В этот же день с 6:00 до окончания забега запретят движение автомобилей на участках:
- улицы Красной от Северной до Длинной;
- улицы Буденного от Коммунаров до Рашпилевской;
- улицы Красноармейской от Длинной до Кузнечной.
Также в день полумарафона с 9:00 до конца мероприятия ограничат проезд от улицы Красноармейской до Рашпилевской по улицам Головатого, Кузнечной, Длинной, Пашковской, Горького, Чапаева, Карасунской, Гоголя, Гимназической, Ленина, Орджоникидзе, Мира, Комсомольской и Советской.
Полумарафон «ЗаБег» пройдет одновременно в 19 городах России. В Краснодаре это пятый забег с начала года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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