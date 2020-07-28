Три ребенка и двое взрослых пострадали в ДТП в горах Сочи

В Адлерском районе Сочи 27 июля произошла автомобильная авария, в которой пострадали пять человек

Авария случилась в поселке Красная Поляна в 18:33. По предварительным данным, водитель автомобиля KIA не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий Hyundai.

«В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры Hyundai, в том числе трое детей. От серьезных травм их уберегли ремни безопасности и детские удерживающие устройства», — сообщил порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Ранее Юга.ру писали о другом ДТП, произошедшем в Сочи в июне. Тогда также пострадали пять человек.