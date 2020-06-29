Пять человек пострадали в ДТП с машиной такси в Сочи

В Адлерском районе Сочи 28 июня произошла автомобильная авария, в которой пострадали пять человек

Авария случилась в районе Олимпийского проспекта в 18:17. По предварительным данным, 30-летняя женщина за рулем Audi выехала на перекрестке на красный сигнал светофора. Она не уступила дорогу автомобилю такси марки Skoda, который двигался на зеленый свет, в результате иномарки столкнулись. От удара Audi отбросило на металлическое ограждение.

«В результате столкновения пять человек обратились за медицинской помощью. Это водитель и пассажир Audi, а также водитель и два пассажира Skoda», — сообщил порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Ранее Юга.ру рассказывали еще об одном ДТП, которое случилось в июне в Сочи: в Хостинском районе грузовик опрокинулся на автобус с пассажирами.