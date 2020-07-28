МВД возбудило уголовное дело за вечеринку с фейковым нападением на полицейских в Сочи

В Сочи в июле возбудили уголовное дело по факту стрельбы из охолощенного оружия

Напомним, 27 июля в сочинских пабликах появилось видео, на котором отдыхающие при задержании избили полицейских. Тогда МВД установило, что полицейские оказались аниматорами в форме, которых пригласили на корпоратив. Они разыграли сцену задержания на празднике 29-летнего местного жителя.

Позже в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что в отдел полиции доставили организатора вечеринки и пять аниматоров. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Против двух аниматоров составили административные протоколы по ст. 17.12 КоАП РФ (Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия). Форму полицейских и охолощенное оружие изъяли и отправили на экспертизу.