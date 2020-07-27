В МВД назвали фейком видео с нападением на полицейских в Сочи и пообещали наказать героев ролика

Краснодарский край

Распечатать

В сочинских пабликах 27 июля распространили видео, в котором отдыхающие при задержании избили полицейских

На видео указывается, что инцидент произошел на одной из баз отдыха в селе Солохаул Лазаревского района Сочи. На кадрах мужчина ударяет человека в полицейской формебутылкой по голове, отчего тот падает на землю и не двигается. После этого другой отдыхающий замахивается на мужчину в манишке ДПС, но тот уходит от удара и выпускает в воздух очередь из табельного оружия.

Читайте также:

МВД провело проверку и установило, что полицейские из видео оказались аниматорами в форме, которых пригласили на корпоратив. Они разиграли сцену задержания. Вечеринку на природе организовал 29-летний местный житель.

«По факту инцидента проводится проверка, выясняется наличие административных нарушений в действиях аниматоров и организаторов данного мероприятия. Отдельное решение будет принято по факту незаконного ношения форменного обмундирования», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру рассказывали о другом фейке, связанном с Сочи. В июле в пабликах распространили сообщения о предстоящих подтоплениях и залповых ливнях, когда количество выпавших осадков превысит 80 мм.

Полиция Социальные сети Сочи Фейк

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи чемпион мира по биатлону Антон Шипулин и члены его семьи заразились коронавирусом
В Адыгее число умерших от коронавируса увеличилось до 20 человек
Крупный град обрушился на горные поселки Адыгеи
В МВД назвали фейком видео с нападением на полицейских в Сочи и пообещали наказать героев ролика
Кадыров заявил, что достоин Нобелевской премии за победу над терроризмом
Минпросвещения: Российские школьники начнут учебный год в обычном формате

Лента новостей

Статьи

«Выходили в море на сутки, но не погружались — могли взорваться»

История «краснодарской» подводной лодки с Затона

Статьи

В путешествие мечты

«Пятёрочка» назвала победителя акции «Большие Гастролли»

Статьи Партнерский

Как попасть в Школу молодого предпринимателя и чем она полезна? Отвечаем в 6 карточках

Реклама на портале