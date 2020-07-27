В МВД назвали фейком видео с нападением на полицейских в Сочи и пообещали наказать героев ролика

В сочинских пабликах 27 июля распространили видео, в котором отдыхающие при задержании избили полицейских

На видео указывается, что инцидент произошел на одной из баз отдыха в селе Солохаул Лазаревского района Сочи. На кадрах мужчина ударяет человека в полицейской формебутылкой по голове, отчего тот падает на землю и не двигается. После этого другой отдыхающий замахивается на мужчину в манишке ДПС, но тот уходит от удара и выпускает в воздух очередь из табельного оружия.

МВД провело проверку и установило, что полицейские из видео оказались аниматорами в форме, которых пригласили на корпоратив. Они разиграли сцену задержания. Вечеринку на природе организовал 29-летний местный житель.

«По факту инцидента проводится проверка, выясняется наличие административных нарушений в действиях аниматоров и организаторов данного мероприятия. Отдельное решение будет принято по факту незаконного ношения форменного обмундирования», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру рассказывали о другом фейке, связанном с Сочи. В июле в пабликах распространили сообщения о предстоящих подтоплениях и залповых ливнях, когда количество выпавших осадков превысит 80 мм.