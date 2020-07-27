В управлении госохраны объектов культурного наследия Кубани назначили нового руководителя и никому не сказали

Портал Юга.ру 27 июля узнал, что исполняющим обязанности главы управления государственной охраны объектов культурного наследия является Георгий Давыденко

Ряд СМИ и анонимных телеграм-каналов 28 мая сообщили о том, что руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Роман Семихатский покинул пост по собственному желанию. Так, например, «Ъ-Кубань» опубликовал новость со ссылкой на несколько источников в краевой администрации. Порталу Юга.ру в департаменте информационной политики края тогда отказались официально прокомментировать уход чиновника с должности.

27 июля журналисты портала Юга.ру обратили внимание, что на сайте краевой администрации руководителем управления числится Георгий Давыденко. Раздел со списком сотрудников управления был изменен на сайте краевой администрации 26 июня, в нем Давыденко значится как исполняющий обязанности главы управления государственной охраны объектов культурного наследия. Однако в другом разделе руководителем управления по-прежнему числится Роман Семихатский.

В приемной управления порталу Юга.ру рассказали, что Георгий Давыденко исполяет обязанности руководителя около двух месяцев. Отметим, что официально об уходе Семихатского и назначении Давыденко не сообщалось.

Кто такой Георгий Давыденко Геогий Давыденко родился 28 марта 1982 года. В 2004 году закончил Краснодарский государственный институт культуры по специальности «История и музееведение», также является аспирантом кафедры Всеобщей и отечественной истории Армавирского государственного педагогического университета. В управлении государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края занимал пост начальника отдела памятников археологии, позже был назначен на должность заместителя руководителя управления.

Как писали Юга.ру, в 2017 года на Романа Семихатского завели уголовное дело, на время расследования его отстранили от должности. По данным следствия, Семихатский проявил халатность и не привлек к ответственности тех, кто выдал разрешение на строительство объектов на территории археологического комплекса «Городище Горгиппия, некрополь» в Анапе. В марте 2018 года дело было передано в суд.